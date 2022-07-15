海關成立煙草搜查犬隊　可嗅查各類煙草產品　提升打擊私煙成效

香港海關今日（15日）公布，正式成立首支煙草搜查犬隊，以進一步加強海關從源頭堵截走私煙草流入香港的能力，提升打擊私煙的執法成效。煙草搜查犬隊共有四個小隊，每隊由一名領犬員和一隻搜查犬組成，協助海關人員對大型運輸工具上的貨物作出迅速和有效的評估，現已調派到機場、各陸路邊境管制站和貨櫃碼頭執勤。



香港海關今日（15日）公布，正式成立首支煙草搜查犬隊，以進一步加強海關從源頭堵截走私煙草流入香港的能力，提升打擊私煙的執法成效。（香港海關提供圖片）

香港海關正式成立首支煙草搜查犬隊，是繼去年 12月成立首支槍械搜查犬隊後，今年再自行培訓煙草搜查犬和領犬員，實現海關搜查犬課循多元化方向制定發展方針，並拓展搜查犬的嗅查能力。

海關搜查犬課首次自行制定煙草搜查犬訓練課程，訓練搜查犬偵緝煙草的能力。經訓練後，煙草搜查犬能夠嗅查各類煙草產品，包括香煙和雪茄。煙草搜查犬能協助海關人員對大型運輸工具上的貨物作出迅速和有效的評估，再配合情報分析和風險管理，進一步加強海關於邊境口岸的清關效率和堵截私煙的執法能力。

煙草搜查犬能夠嗅查各類煙草產品，包括香煙和雪茄，進一步加強海關於邊境口岸的清關效率和堵截私煙的執法能力。（香港海關提供圖片）

海關新成立的煙草搜查犬隊共有四個小隊，每隊由一名領犬員和一隻搜查犬組成。這次被挑選的搜查犬是海關與消防處於去年2月合作繁育的史賓格跳犬，牠們年滿一歲後便開始接受為期12個星期的正規訓練，通過考核後便正式成為煙草搜查犬。

現時，煙草搜查犬隊已調派到機場、各陸路邊境管制站和貨櫃碼頭執勤，有效支援海關打擊走私煙草活動的工作。