消防處冬季防火活動啟動　將派3000防火三寶　另有防火巴士遊各區

消防處一連三星期的冬季防火活動今日（30日）舉行啓動禮，將舉辦多個活動，包括防火安全日、消防局開放日、防火巴士巡遊及派手提家居滅火設備。消防處副處長（公眾安全及機構策略）陳慶勇表示，踏入冬季，火警風險高，特別是市民不當使用電暖氈、暖爐等設備容易釀成火災，呼籲市民要小心防火。



消防處一連三星期舉行多個冬季防火活動，當中包括向市民派發防火物資包，陳慶勇表示，初步準備了多3,000套「防火三寶」，即滅火筒、滅火氈及獨立火警偵測器，將會針對無消防喉轆轆及滅火筒等設備的舊式三無大廈進行派發。

消防員義工為居民安裝火警偵測器

當有需要時，亦會有休班的消防員以義工的形式為居民安裝獨立火警偵測器。消防處於今日到荃灣區派發「防火三寶」，及為居民安裝偵測器。

消防處亦準備於防火活動期間舉行消防巴士巡遊，將走遍全港18區進行宣傳，巴士經過改裝，有互動遊戲教導市民如何使用滅火筒及滅火喉轆，亦有VR設備教導市民火場逃生的知識。此外，會舉行消防局開放日，粉嶺消防局暨救護站將於12月18日開放予公眾參觀，市民不需預先作出登記。

火警數字微降 小心電氈暖爐用電

陳慶勇指出，今年的火警數字有輕微下降，但冬季12至2月因天氣乾燥，火警數字通常會比其他月份高，尤其是市民不正當使用電熱氈或暖爐所引起的電火；或因市民在床及梳化上吸煙時不慎入睡，煙頭導致火警都較為常見，呼籲市民要小心防火。