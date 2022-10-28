消防處研AI分析軟件　迅速識別航拍照中失蹤者　節省75%時間

港人近年熱愛遊山玩水，意外亦隨之大增，今年首9個月已錄得684宗攀山拯救個案。消防處為提升搜救效率，斥資30萬元新研發人工智能分析軟件，能迅速偵測過千張航拍照片內的人體，由以往要8小時的肉眼分析，大大縮減至2小時，節省75%時間，指揮室亦能準確派員到達被困者位置。消防處指AI軟件即將投入服務，未來會提升能力，包括識別失蹤者的衣着特色。



AI軟件能夠在密林中，識別航拍照片中的人體。（消防處提供圖片）

消防處去年錄得951宗攀山拯救事故，較2020年602宗大增近六成，今年首9個月亦已接獲654宗，每年有十多宗失蹤個案與獨自行山有關，個別傷者可能偏離主要山徑，被困懸崖峭壁難以發現，最終失救。

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斥資30萬元研發 每5秒素描一張相

為提升搜救能力，消防處早前與初創公司合作，投放30萬元研發AI分析軟件，在實際拯救行動中，無人機會根據預設的規劃路線，於40分鐘內拍攝1500張航拍照片，面積大約1平方公里，照片會傳送至電腦，由AI進行分析，大約每5秒素描一張相片，準確標示出疑似人體，即使捲曲身體亦有機會偵測。

消防處助理消防區長（特勤支援隊）王德輝（右）及消防處高級土地測量師（資訊科技管理組）王正琪（左）。（李澤彤攝）

2小時偵測過千相片 準確派員搜救

消防處助理消防區長（特勤支援隊）王德輝表示，以往消防人員要憑肉眼檢視逾千張航拍照片尋找失蹤人士，動輒至少8小時，而同一時間，亦需出動大量人手進行地面及直升機搜索，在AI輔助下，約2小時就能完成分析過千張照片，大大節省時，即使有機會誤判死物為人體，但消防處認為寧濫勿缺，經進一步確認後，就能即時準確地派員直往搜救。

消防處高級土地測量師（資訊科技管理組）王正琪指出，AI已於獅子山、飛鵝山、狗牙嶺等熱門山徑受訓，曾測試分析60張沒有人體的航拍照片，結果有65%準繩度，未來會安排AI到其他山野，擴大資料庫，提升偵測能力，消防處亦希望能提升AI識別能力，包括衣着、背包、帽子等，甚至可以分析熱成像，以標示躲在密林下的被困人士。