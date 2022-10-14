消防處斥240萬改裝4小巴　增加抬床及輪椅位　料提升3倍運載效率

撰文：孔繁栩
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本港今年初爆發第五波疫情，波及不少安老及殘疾院舍，消防處在今年首9個月，統籌1,506宗院舍撤離行動，運送5,299人次往來院舍。消防處為提升運送效率，斥資240萬元將四輛24座載客車改裝成「抬床運送及載客兩用車」，車上具備基本維生及急救儀器，可容納四張抬床，首輛「兩用車」已投入服務，其餘將於今年內出動。

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首輛已投入服務　抬床位可換成兩張輪椅位

消防處有鑑於撤離行動中，主要為卧床及坐輪椅院友，消防處今年初聯同機電工程署，改裝四輛消防處24座載客車，每輛涉費50萬至60萬元，首輛新改裝而成的「抬床運送及載客兩用車」已於本月7日投入服務，其餘會在今年內完成。

處方將「兩用車」上的座椅拆除，騰出空間放置四張抬床，有需要時將抬床位換成兩張輪椅位，車內設有基本維生及急救儀器，車尾加裝升降台方便上落。

消防處副救護總長郭健民指出，有別於一般救護車只能運載最多兩名病人，「兩用車」運載量上升，估算效率提升兩至三倍。他又指當疫情有所改善，可以將座位重新安裝，變成載客車輛。

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疫情至今，消防處負責統籌社會福利署轉介的撤離及回院個案，今年1月22日至9月30日期間，連同醫療輔助隊、香港聖約翰救護機構及醫管局非緊急救護車隊共進行1,506宗行動，運送5,299人次院友至檢疫中心或返回院舍，最高峰一日協助100名院友撤離，平均每一轉車需時1小時39分鐘。

當中不少撤離行動位於離島，今年3月，消防處協助長洲的院舍撤離，人員要上山接送20多名長者離開。有份參與行動的消防處消防隊目（海務）梁惠雄表示，當時不少長者聲淚俱下，有婆婆哽咽表示：「好耐無離開長洲，好驚返唔到嚟。」人員逐一安撫長者後，便合力抬長者到碼頭，再安排滅火輪將運往大嶼山，轉車送入亞洲博覽館的檢疫中心。社會福利署中西南及離島區福利事員甄麗明表示，截至9月底，共有13,000位院友撤離到檢疫中心或暫託中心。

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