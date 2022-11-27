消防處12月派員到黃大仙37學校教中式步操 處長：培養愛國情懷
撰文：倪清江
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消防處今日（27日）在將軍澳消防及救護學院舉行中式步操訓練計劃啟動禮，下月起會到黃大仙區的學校推廣中式步操，首階段會與黃大仙37間中小學合作，教授500名的學生。處長楊恩健表示，期望透過這項訓練，讓青少年更加認識國家，培養正向思維，更加有愛國情懷。
黃大仙區中式步操隊今日在消防及救護學院成立，是消防處首次與學校合作推廣中式步操。處長楊恩健表示，處方一直致力推廣青少年發展，去年成立消防及救護青年團，希望透過訓練，「讓青少年更加認識我哋國家，培養正向思維，更加有愛國情懷。」
楊續指，中式步操正正是青年團一個重要訓練，希望提升青少年紀律態度和合作精神，「更重要係加強國民身份認同。」為了令學生更專注及易上手，教學會加入遊戲元素。
消防處下月會聯同黃大仙推廣委員會，與黃大仙37間中小學合作，教授500名學生中式步操升旗儀式，楊恩健說：「也會教相關學校老師，希望喺課餘時間可以指導相關同學。」目的是令他們在重要儀式，能夠展示中式步操及進行升旗任務。
為了令學生更專注及易上手，教學會加入遊戲元素。消防處儀仗隊領隊葉泰逸表示，例如逐個做，看誰做的效果較好，或者做一些小比賽，令他們在步操當中增添些趣味。
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