江澤民逝世︱白血病血癌為香港十大癌症殺手　年老病人難骨髓移植

前國家主席、中共前總書記江澤民因白血病合併多臟器功能衰竭今日（30日）1於上海逝世。根據醫院管理局智友站資料，白血病（Leukemia）也稱「血癌」，是香港十大致命癌症之一，每年約有一千宗新症。



病人患上白血病，容易出現多種的併發症，有可能擴散到淋巴結、脾、肝、中樞神經系統和其它器官。慢性白血病早期徵狀並不明確，如病人肝脾及淋巴結（頸、腋下、腹股溝）腫大、頻密及反覆受感染、口腔發炎等及經常有出血（如牙齦、鼻）或傷口難以止血的徵狀則有機會是患上白血病，應盡快求醫診治。



家庭醫生林永和表示，一般而言白血病是以換骨髓方式治療，但要視乎病人身體情況，先穩定病情才可以換骨髓，年紀較大病人因病情較不穩定，故難換骨髓。另外，白血病引致器官衰竭情況不罕見，因病人體內的白血球不受控，霸佔血管及骨髓，從而導致器官衰竭。



江澤民被認為是中國領導人中較為多才多藝的一個。（Getty Images）

家庭醫生林永和指出白血病（血癌）有很多種類，有分急性及慢性，一般而言是指白血球異常，霸佔骨髓及血管等組織，令免疫力受到影響，甚至引起器官衰竭。

林永和表示年紀較大的長者病情較難穩定，故難以進行換骨髓治療。（張浩維攝/資料圖片）

他表示，一般白血病都是以換骨髓方式治療，但要先穩定病情才可以換骨髓，年紀較大長者病情較難穩定，故難進行換骨髓治療，如長者有慢性病，白血病的病情通常會較嚴重。他指白血病引致器官衰竭情況不罕見，並解釋白血病是全身性疾病，血液負責帶氧氣到不同的器官中，同時亦在排走毒素上有重要作用，當病人身患白血病時，體內的白血球便會不受控，霸佔血管及骨髓，從而導致器官衰竭。

香港每年約有一千宗新症

根據醫院管理局智友站資料，白血病（血癌）泛指與血液及骨髓相關的癌病，分為急性與慢性兩種，也包括霍奇金淋巴瘤與非霍奇金淋巴瘤及骨髓腫瘤等。白血病是香港十大致命癌症之一，每年約有一千宗新症。與大部份其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病，不過，白血病非絕症，是治癒率最高癌症之一，及早及正確治療能大大提高病人康復機會。

白血病易現多種併發症

病人患上白血病後，容易出現多種的併發症，有可能擴散到淋巴結、脾、肝、中樞神經系統和其它器官，另外，病變的白血球不能有效抵抗感染，病人常有各種如呼吸道等感染，病人也會因血小板下降而容易出血，包括口腔、胃腸道、皮膚等。

慢性白血病早期不易察覺

慢性白血病早期的徵狀並不明確，許多病人甚至沒有任何徵狀，因此不容易察覺。醫院管理局智友站提醒，如出現容易疲倦、盜汗、發熱、貧血、消瘦、無胃口、肝脾及淋巴結（頸、腋下、腹股溝）腫大、頻密及反覆受感染，喉嚨痛，口腔發炎等及經常有出血（如牙齦、鼻）或傷口難以止血的徵狀，應盡快求醫診治，以全血圖或骨髓檢驗等方式進行檢查。

白血病具體成因尚未有定論

資料中亦提到，白血病的具體成因尚未有定論，現時醫學界初步認為是因基因變異令骨髓產生大量未成熟的淋巴球充斥於身體，至妨礙正常運作；或是病人身體內個別染色體的排序改變，令基因產生變異，白血球的生產失控，製造過多的白血球，甚至破壞骨髓。