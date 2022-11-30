強制檢測｜50幢大廈上榜　將軍澳佔5幢涉都會駅、南豐廣場等

醫務衞生局今晚（30日）公布最新強制檢測名單，共50幢大廈上榜。當中涉及中產屋苑，包括將軍澳有五幢上榜，南豐廣場5座及6座同時納入名單，其他包括都會駅3座、東港城1座及怡明邨怡悅樓；其他上榜大廈有元朗世宙2座及3座、半山區禮賢閣B座等。



另外，沙田博康邨博達樓低座及高座、天水圍天恩邨恩穗樓、天悅邨悅貴樓、栢慧豪園 5 座及鴨脷洲利東邨東昌樓因污水樣本呈陽性被納入強制檢測公告。公告列明任何人在11月24日至30日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（12月1日或12月2日）前往進行核酸檢測。



▼11月30日強制檢測公告▼



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沙田區8幢上榜最多 涉帝堡城、碧濤花園等

當局表示，有50幢大廈因有陽性檢測個案曾到訪而被納入強制檢測公告。其中沙田區上榜大廈最多，有8幢上榜，包括大圍恒峰花園2座、顯田街11號嘉順苑、沙田欣廷軒3座、帝堡城8座、碧濤花園雅碧閣、馬鞍山富寶花園2座、錦豐苑錦菱閣、聽濤雅苑3座。

▼11月30日部份強制檢測大廈▼



另外，屯門區亦有六幢大廈上榜，包括屯門屯富路紀律部隊宿舍、南浪海灣 5 座、景新臺 3 座、新屯門中心 9 座、翠寧花園 1 座及邁亞美海灣 4 座。

此外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，沙田博康邨博達樓低座及高座、天水圍天恩邨恩穗樓、天悅邨悅貴樓、栢慧豪園 5 座及鴨脷洲利東邨東昌樓被納入強制檢測公告。

政府明日會於荃灣梨木樹邨重開臨時流動採樣站。全部85個社區檢測中心／檢測站均設有預約服務，市民可經網上系統預約。市民亦可透過「安心出行」流動應用程式預先填寫個人資料並獲取「檢測登記碼」二維碼，日後每次到檢測點進行檢測前出示該二維碼供即場掃描，即可減省登記和輪候的時間。

11月29日強檢大廈：

陽性檢測個案曾到訪的地點

將軍澳怡明邨怡悅樓



將軍澳東港城 1 座



將軍澳南豐廣場 5 座



將軍澳南豐廣場 6 座



將軍澳都會駅 3 座



大圍恒峰花園 2 座



大圍顯田街 11 號嘉順苑



沙田欣廷軒 3 座



沙田帝堡城 8 座



沙田碧濤花園雅碧閣



馬鞍山富寶花園 2 座



馬鞍山錦豐苑錦菱閣



馬鞍山聽濤雅苑 3 座



粉嶺祥華邨祥順樓



元朗世宙 2 座



元朗世宙 3 座



天水圍天頌苑頌映閣



屯門屯富路紀律部隊宿舍



屯門南浪海灣 5 座



屯門景新臺 3 座



屯門新屯門中心 9 座



屯門翠寧花園 1 座



屯門邁亞美海灣 4 座



青衣翠怡花園 5 座



青衣灝景灣 3 座



荃灣梨木樹二邨葵樹樓



荃灣翠濤閣 2 座



荃灣翠豐臺 1 座



荃灣爵悅庭北爵軒



長沙灣昇悅居 7 座



長沙灣青山道 413 號東景 大廈



黃大仙黃大仙下二邨龍樂 樓



鑽石山富山邨富暉樓



九龍灣麗晶花園 18 座



茶果嶺麗港城 11 座



茶果嶺麗港城 5 座



柴灣小西灣邨瑞盛樓



柴灣富怡花園 5 座



西灣河欣景花園 3 座



鰂魚涌康蕙花園 2 座



鰂魚涌新威園 B 座



半山區禮賢閣 B 座



鴨脷洲利枝道 145 號金發大廈



香港仔香港仔中心海晶閣



香港仔逸港居 1 座



污水陽性大廈：

沙田博康邨博達樓低座及高座



天水圍天恩邨恩穗樓



天水圍天悅邨悅貴樓



天水圍栢慧豪園 5 座



鴨脷洲利東邨東昌樓

