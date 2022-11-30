疫情再反彈　增8810宗確診　多16人死亡　20間院舍爆疫

本港疫情再反彈上近九千宗水平，今日（30日）新增8,810宗確診，較昨日上升逾一成半，當中包括657宗輸入個案。多16人死亡，累計死亡個案10,747宗。院舍呈報個案亦較多，共20間院舍出現個案，27名院友及職員確診，76人要隔離檢疫。

本地個案帶有新變異病毒株個案亦添9宗，包括一直個案較少的XBD及BF.7各增一宗，XBB增3宗、BQ.1.1多4宗。



今日疫情概要：



-增8,810宗確診，較前一日上升18.73%。

-輸入個案為657宗，佔整體個案比率7.46%；相比同日15,085名機場入境人數，比率則為4.36%，七日平均比率是4.04%。

-新增16名患者死亡，7日平均死亡率升至0.191%，整體死亡率維持0.51%，累計死亡人數為10,747人。

衞生防護中心今日（30日）公布。截至11月30日零時零分，正調查過去24小時新增8153宗新冠病毒陽性檢測的本地感染個案，當中包括2014宗核酸檢測陽性個案（1042宗確診、804宗無症狀感染及168宗狀況待定個案），以及6139宗快速測試陽性個案。

新增657宗檢測陽性輸入個案，當中包括541宗核酸檢測陽性（94宗確診、425宗無症狀感染及22宗狀況待定個案）及116宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，384宗涉及機場檢測樣本、212宗涉及第一至三日樣本，餘下61宗涉及第四至七日樣本。

截至11月30日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現224宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及35宗BQ.1.1亞系個案。

本地個案亦累計發現94宗XBB、17宗XBD、一宗BA.2.75.2、三宗BF.7及108宗BQ.1.1亞系個案。當中XBB增3宗、XBD及BF.7各增1宗，BQ.1.1則多4宗，9名患者23至90歲，其中人已打三針、一人已打兩針、一人無打針。

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衞生署公共衞生化驗服務處於11月21日至27日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約73.4%（七天移動平均比例）。

截至11月30日零時零分，第五波疫情期間共錄得,0,534宗死亡個案曾對新冠病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為10,442宗及88宗，以及四宗由私家醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有10,747宗。

院舍呈報個案今日亦較多，共20間院舍出現個案，27名院友及職員確診，76人要隔離檢疫，其中位於牛頭牛的宏光護老有限公司，多達5名院友確診，38人要隔離檢疫。至於學校呈報方面，多1,466宗個案涉773間學校，23間學校共24班因爆疫要停課。

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+ 4

呈報陽性個案的安老院舍：



1)香海正覺蓮社主辦佛教李嘉誠護理安老院

2)康福護老院

3)宏光護老有限公司

4)仁濟醫院錢曼娟安老院

5)恆愛敬老之家（第二分院）

6)順恩護老中心

7)愛德安老院有限公司

8)唯愛護老院

9)松山府邸（老莊園）有限公司

10)天瑞苑



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1)如意之家

2)彩怡之家有限公司

3)東華三院賽馬會頤康護理安老院

4)竹園樂安居復康院舍

5)浸信會愛羣社會服務處欣羣樓宿舍

6)愷悅弱智人士之家有限公司

7)扶康會悅智之家

8)新生精神康復會屯門長期護理院

9)新生精神康復會屯門長期護理院

10)明愛賽馬會樂和宿舍



新增多於一個班別需要停課的學校：



1)東莞同鄉會方樹泉學校

