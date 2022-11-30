醫管局料流感高峰每日逾6000人入急症室　普通科門診名額設1.8萬

新冠疫情持續，醫管局今日（30日）公布，冬季服務高峰期公立醫院採取的應變措施，上周衛生防護中心收集的呼吸道樣本中，流感病毒陽性百分比升至接近1%，局方亦預計今年流感高峰期每日逾6,000人到急症室求診。

醫管局表示，計劃加開394張新病床，並按需要加開臨時病床。局方亦會按年增加90名醫生、650名護士及330名專職醫療人員。此外，醫管局將在普通科門診增加約1.8萬額外服務名額。



醫管局總行政經理（聯網運作）黄立己指出，料今年冬天可能會同時面對流感高峰期及新冠病毒挑戰。預計踏入流感高峰期每日逾6,000人到急症室求診。本年度計劃加開394張新病床，亦會按服務需要，開設臨時病床。局方已向各醫院聯網分配超過七億元，就設施及人手安排上作出準備，以加強服務高峰期間的病人服務。

局方亦會按年增加90名醫生、650名護士及330名專職醫療人員，同時會繼續聘請全職、兼職、自選兼職及臨時醫護人員。黃指，醫生最新流失逾8%，護士流失率逾10%，很多時候需要靠同事加班填補人手不足。一直鼓勵病人使用私家醫生服務，預留公營醫療名額予嚴重病人。惟今年入境檢疫措施放寛，外遊人士增多，「相信真係會少咗私家醫生喺長假期開診」，病人對急症室服務需求會再上升。

公立醫院瀕崩潰，明愛醫院急症室外放置多張臨時病床，病人要在露天地方度過寒夜。(歐嘉樂攝，2月17日)

至於普通科門診方面，醫管局將增加約1.8萬額外服務名額，包括長假期的3,500個名額，但名額相比去年的2.4萬名額少6,000個，因為部份普通科門診，因疫情轉做指定診所，故名額有所減少。

黃表示，額外三間普通科門診會於聖誕節、農曆新年及復活節長假期，某些指定日子提供服務。現階段新冠疫情雖不像2、3月高峰期嚴重，但若疫情升溫，局方有需要調配人手資源應對疫情，亦不排除以上服務出現變數。

醫管局。（資料圖片）

另外，醫管局今年加強化驗服務，為所有呈流感病徵的病人進行流感及新冠病毒測試。醫管局亦加強普通科門診公私營協作計劃，提供兩次額外的資助門診服務名額，當中包括一個療程的抗病毒藥物特敏福。

新界東醫院聯網部門主管梁堃華表示，上周衛生防護中心收集的呼吸道樣本中，流感病毒陽性百分比升至接近1%，達到0.95%，稍高於前一周的0.94%，並呼籲市民盡快接種流感疫苗。