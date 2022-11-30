疫情．11.30｜確診升近兩成至8810宗　孫春蘭：Omicron致病性減弱

本港今日（30日）新增8,810宗確診，較昨日增加18.73%，包括657宗輸入，多16人死亡，累計死亡個案10,747宗。本地個案帶有新變異病毒株亦增加9宗，包括一直個案較少的XBD及BF.7各增一宗。



12歲或以上合資格人士明日（12月1日，星期四）起可選擇接種復必泰二價疫苗，網上預約服務正開放預約，60歲或以上領取即日籌接種疫苗的合資格人士，則可在接種點現場作出選擇。



今日疫情概要：

-增8,810宗確診，較前一日上升18.73%。

-輸入個案為657宗，佔整體個案比率7.46%；相比同日15,085名機場入境人數，比率則為4.36%，七日平均比率是4.04%。

-新增16名患者死亡，7日平均死亡率升至0.191%，整體死亡率維持0.51%，累計死亡人數為10,747人。



港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.14，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

【23:54】國務院副總理孫春蘭11月30日在國家衛生健康委召開座談會，稱隨着Omicron病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，國家疫情防控面臨新形勢新任務。

【23:40】醫管局今日（30日）表示，九龍中醫院聯網總監張復熾確診新冠肺炎，今日為最後上班日。張正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

另外，房屋局今日表示，房屋局副局長戴尚誠的同住家人確診，其核酸檢測結果為陰性，正按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫。

【19:53】醫務衞生局今晚（30日）公布最新強制檢測名單，共50幢大廈上榜。當中涉及中產屋苑，包括將軍澳有五幢上榜，南豐廣場5座及6座同時納入名單，其他包括都會駅3座、東港城1座及怡明邨怡悅樓；其他上榜大廈有元朗世宙2座及3座、半山區禮賢閣B座等。

另外，沙田博康邨博達樓低座及高座、天水圍天恩邨恩穗樓、天悅邨悅貴樓、栢慧豪園 5 座及鴨脷洲利東邨東昌樓因污水樣本呈陽性被納入強制檢測公告。公告列明任何人在11月24日至30日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（12月1日或12月2日）前往進行核酸檢測。

▼11月30日部份強制檢測大廈▼



【18:37】新冠疫情持續，醫管局今日（30日）公布，冬季服務高峰期公立醫院採取的應變措施，上周衛生防護中心收集的呼吸道樣本中，流感病毒陽性百分比升至接近1%，局方亦預計今年流感高峰期每日逾6,000人到急症室求診。



醫管局表示，計劃加開394張新病床，並按需要加開臨時病床。局方亦會按年增加90名醫生、650名護士及330名專職醫療人員。此外，醫管局將在普通科門診增加約1.8萬額外服務名額。

【17:06】政府今日（30日）公布，華貴邨及怡雅苑污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高。當區的民政事務處將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員工，派發合共約四萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【16:53】本港疫情再反彈上近九千宗水平，今日（30日）新增8,810宗確診，較昨日上升逾一成半，當中包括657宗輸入個案。多16人死亡，累計死亡個案10,747宗。院舍呈報個案亦較多，共20間院舍出現個案，27名院友及職員確診，76人要隔離檢疫。



本地個案帶有新變異病毒株個案亦添9宗，包括一直個案較少的XBD及BF.7各增一宗，XBB增3宗、BQ.1.1多4宗。

【12:15】康文署今日（30日）聯同將軍澳警區和衞生署在將軍澳早前被納入強制檢測公告的將軍澳廣場7座進行執法行動。是次行動共檢查522人，當中八人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令。政府向其中七人發出了10,000元定額罰款通知書。行動今日上午約7時半開始，至上午約10時半結束。



11月內政府幾乎每日進行一或兩次突擊行動，累計30天共向違反強檢人士收取210萬元罰款。

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