銅鑼灣刺警死因｜見受傷警旁有啫喱狀血　警長曾叫救護車先救同僚

2021年回歸日晚上，男子梁健輝於銅鑼灣崇光百貨(下稱：SOGO)外刺傷一名男警後，用刀自插胸口身亡。死因研訊今（1日）續就梁的死因作研訊，當日在現場巡邏的警員稱，見同僚遇刺後呼吸亦出現困難，，地上現啫喱狀血液，認為對方「唔掂啦」，曾要求救護車先送其同僚到醫院，惟救護員拒絕，並稱要先送無呼吸及脈搏的傷者，他反對無效，約3分鐘後另一輛救護車亦到達。



被包圍男子把不知名物件插向心口

警長文藝峰稱，2021年7月1日冕，他與受傷男警蘇敬祖等3人在SOGO外一帶巡邏。晚上10時05分，他突聽到有人大叫「有刀」，現場的人開始快速移動，他不清楚現場發生了何事，但見約6米外有一個人遭其同僚包圍，該人手持不知名物件向他自己的心口移動。此時，附近的人流開始向前方湧來，警方因而拉起封鎖線。

警長文藝峰稱見同僚蘇敬祖呼吸困難，曾叫救護車先送蘇入院。(劉安琪攝)

蘇嘴唇發青稱抖氣困難

文隨後去到蘇受傷倒地的位置，見有同僚在進行包紮。文形容蘇當時流了很多血，地上更有啫喱狀的血液，其藍色恤衫亦不斷滲血，眼睛半開合，嘴唇呈青色。文覺得蘇「唔掂啦」，見蘇幾次差點睡著，便握著蘇的手鼓勵他說：「阿祖，唔好訓啊！」蘇則回應：「我抖氣好辛苦…」文稱他見狀後曾要求救護員幫蘇戴上氧氣罩，但蘇的情況未有改善，救護員有施行急救。

救護員稱要先送失心跳脈搏傷者到院

文稱他當時見到附近有輛救護車，便要求先送蘇到醫院，但該車的救護員稱他們要先將失去心跳、脈搏的梁到醫院，文聽罷：「唔得喎，我同事都唔得咁制！」又指梁既已沒有心跳、脈搏，但蘇仍有生命跡象，認為應先送蘇到院，惟救護員仍然堅持其決定。

2021年7月1日銅鑼灣崇光百貨外發生警員遇刺事件。(詳看下圖)

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3分鐘後另一救護車到達

約3分鐘後，另一輛救護車到場，文形容蘇當時氣息已十分差，文說到時突然語帶哽咽地說：「多謝救護員救阿祖好用心…」文稍作平復後指蘇隨即被送到瑪麗醫院急救，文最後稱：「要代表警隊多謝瑪麗醫院同周醫生嘅團隊，阿祖條命執得番，要多謝周醫生既協助。」

死者梁健輝於2021年7月1日晚上，在銅鑼灣祟光百貨（SOGO）外，用刀刺傷一名男警員後自殺，送院後不治，終年50歲。是次死因設有3女2男陪審團，由死因裁判官高偉雄處理。

案件編號：CCDI-555/2021(MC)