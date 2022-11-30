銅鑼灣刺警男死因｜死者兄指弟非常冷靜　鮮談政治未提與警有過節

去年七一晚上，男子梁健輝在銅鑼灣崇光百貨外，用刀刺傷一名男警後，用刀自插胸口死亡。死因庭今(30日)就梁的死進行研訊。梁的兄長在屏風後作供，他指其弟在澳洲留學回港後，一直未找到心儀工作，與家人關係疏遠，他與其弟溝通亦不多。但他形容其弟思想成熟且非常冷靜，不曾與家人談論政治或與警有過節等事，亦無顯示過任何想自殺的跡象，他對其弟曾任職《蘋果日報》亦並不知情。庭上展示一張從梁的記事冊節錄的照片，提及7.21事件時，梁形容警方為：「忠誠勇毅，全部契弟」。



死者梁健輝，於2021年7月1日晚上，在銅鑼灣祟光百貨（Sogo）外，用刀刺傷一名男警員後自殺，送院後不治，終年50歲。是次死因研訊設有3女2男陪審團，由死因裁判官高偉雄處理。

2021年7月1日銅鑼灣崇光百貨外發生警員遇刺事件。(詳看下圖)

+ 3

家人最後低調處理其弟後事

死者兄長X獲死因庭批出匿名令，准在屏風後作供。他稱，案發當晚接到警方指話，指其弟涉及一宗發生在銅鑼灣的案件，身受重傷，情況危殆，須接受急救，他趕至醫院時其弟已離世。由於事件受公眾關注，他們希望能低調處理其弟的身後事，最後於2021年8月22日將其骨灰撒在坪洲附近的海中。

想法成熟性格內向

X稱其弟僅少他一歲，兩人中、小學均同校，那時會比較了解其弟。他指其弟讀書成績不錯，性格內向，不喜外出，想法較為成熟，喜歡音響、看書及砌模型。中學畢業後，其弟升讀理工大學的機電工程文憑。但僅讀了一年便改到恒生商學院修讀商業文憑，2年後畢業任職會計工作。

找不到理想工作與家人磨擦

X續指，其弟在年約25歲時曾到墨爾本一間大學進修銀行及金融學士學位，3年後畢業回港，但回港後一直找不到想要的工作，開始與家人有磨擦，關係亦轉差，其弟開始不再和家人談論私事，更一度搬走，除了過時過節甚少回家，幾年後疑因經濟壓力才搬回父母家居住。

不知其弟曾任職蘋果日報

X又稱，他在其弟過身後，才知他曾在《蘋果日報》工作，但不知其弟案發時的職業。在事發前數月，其弟未有向他提及對社會事件，或政治立場，或對任何人士和機構有憎恨，亦沒有提及與警方有過節，他指家中亦沒有發現任何政治相關材料。

未見弟表現憤怒或厭世

X續稱，他不清楚其弟有否看精神科醫生，但形容其弟一向都好冷靜，事發前數月亦未有表達過不開心，或憤怒、厭世及自殺的跡象。他和其弟事發前半年僅見面十餘次，平日亦不會用Whatsapp 聯絡。

研訊午續。

案件編號：CCDI-555/2021(MC)