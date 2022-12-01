教科書｜漢榮書局除夕結束門市　負責人：疫情破壞供應　忍痛放下

1970年開業的漢榮書局今日（1日）宣布12月31日結束門市營業，曾有指沒有在漢榮買不到的教科書，而漢榮六位負責人表示，今次決定實屬無奈而沉重，因深知未來已無法再為學界提供令人滿意的服務，「如今只好忍痛放下」，選擇將門市結業。



六人在文中提到已「登陸越柒」，工齡長達40多年至60年，長時間的辛勞對身體多處造成不同程度的損傷，同時疫情持續影響，本港教科書供應鏈被破壞，中學教科書售賣期大幅壓縮。



▼漢榮書局▼



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負責人均「登陸越柒」 身體多處有不同程度損傷

漢榮書局6位負責人石漢基、黃清翹、石國基、伍秀梅、石永基、及麥美娟今日發文宣布，漢榮書局將於12月31日結束門市營業。他們在文中都提到，6人今年均已「登陸越柒」，工齡長達40多年至60年，長時間的辛勞對身體多處造成不同程度的損傷，加上新冠疫情持續的影響，本港教科書的供應鏈被破壞，中學教科書售賣期大幅壓縮一半。

已為書局建立了半世紀業務畫下一個完美句號

面對這挑戰，他們在全體同事和暑期工協助，完成向數萬名學生提供課本的銷售服務，認為已為書局建立了半世紀的業務畫下一個完美的句號。他們表示，今次決定實屬無奈而沉重，但深知未來已無法再為學界提供令人滿意的服務，直言「如今只好忍痛放下」，選擇結業。

漢榮子公司會堅持出版質優價廉教科書

不過，他們表示，未來會繼續推廣文化藝術來加強兩岸文化交流，加強捐資助學的投放力度，而漢榮子公司「導師出版社有限公司」仍會堅持繼續出版質優價廉的中學教科書。

原為街邊二手書攤檔 1970年改名為「漢榮」

漢榮書局創辦人石景宜及其太太劉紫英，1950年代曾在廣州市經營「忠誠書店」，至1960年代初期在九龍旺角奶路臣街推着木頭車，賣二手課本，後來於旺角「國榮大樓」樓梯底下的一個鋪位，名為「國榮書店」，至1970年，再租下相鄰的一個面積僅為百多呎的店鋪以擴充業務，並將書店改名為「漢榮書店」，其後開始轉為售賣全新教科書；至1982年，正式定名為「漢榮書局有限公司」。他三名兒子及兒媳也陸續加入書局。

創立逾半世紀 經歷社會轉變

漢榮書局在港創立逾半世紀，經歷社會轉變，業務上亦有不同發展。例如在1975年，石景宜赴英與當地出版社商簽下訂單，該批英國課本在當年暑假前剛航運抵香港後，英國當地爆發碼頭工人大罷工，影響本港其他書局來貨，漢榮在未有因而趁機抬高售價，做法獲學界讚賞。

又如在1983年，中英雙方就香港回歸展開談判，期間香港前途不明朗的因素導致港元兌美元、英鎊等外幣大幅貶值接近50%之多，港元大幅貶值對書價的升幅構成沉重壓力，部分書價出現驚人漲幅，惟石景宜相信「讀書人應該有書讀」，只將書價向上調整10%。

隨着內地改革開放，石景宜亦多番返回內地進行考察，發覺內地院校及圖書館渴求獲得各類型圖書，決定將從圖書零售上所賺取的金錢，全數用作購買內地所需的圖書，在往後數十年間，漢榮先後向海峽兩岸的大學圖書館、公共圖書館、科研機構等數百個單位，無償送出超過750萬冊不同種類圖書。