開學｜衝刺迎新學年　書局校服店人頭湧　家長嘆書價升幸有消費券

9.1就是開學日，雖說不應臨急抱佛腳，但不少同學與家長今日（30日）為新學年作最後準備。油麻地及旺角區的書局及校服店人頭湧湧，有家長嘆書價一年比一年貴，感覺今年又貴了10%，猶幸政府月初發放首期消費券，減輕一定負擔，有家長使用逾6000元購買新書及校服，認為價格合理，即使加價亦避無可避，因是必需品。



家長：書費年年升 今年又貴10%

家長吳先生為升中二的小朋友來到油麻地一間書局購買新書，他指使用約2000多元，認為書費一年比一年貴，有感「貴近10%」，但消費券絕對有幫助，可減輕家庭其他方面的經濟負擔。

消費券｜民主黨倡加碼再派5000元 學童都有份 紓家長開學壓力

父母無幫補 中四生直言：自己書本自己賺錢買

就讀中四的陳同學指，今年使用了1060元購買新書，其餘書本則接手姐姐用過的二手書，他指在暑假期間努力做兼職暑期工，所以拖延至今天才來作最後衝刺買書，他表示父母的消費券沒有幫補他買書，笑稱「自己賺錢買自己書」。

校服店人頭湧 有家長花5000元掃開學用品

旺角金綸服裝有限公司今日亦人頭湧湧，職員指每年臨近開學特別多家長來買校服，有家長表示為4個小朋友購買校服及書簿費使用超過6000元，表示校服及書本都是必需品，這筆支出是無可避免。

鍾太表示，兩個小朋友分別小三及中二，單是買夏季校服已使用近過千元，兩個小朋友各買兩套校服，書簿費亦約四千多元，但鍾太認為，校服是必需品，會特地買多幾套替換，價格尚算合理。

劉女士今日亦到場為小四女兒購買校服，認為校服昂貴，「之前一次過買成set，今日剩係買兩條校服就知貴。」劉女士補充，兩條校裙要價近350元，並指「無辦法啦，佢長高咗，細佬仲著到就可以著住先」。

周太太表示為三個分別8歲、6歲及4歲的小朋友買近1500元校服，明白小朋友長大得很快，但認為校服是必需品，「返學都要㗎啦，無得避免㗎」，又指書貴同樣昂貴，合共使用近六千多元。

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