開學｜新學年10日後開始　有學生尚欠10本書　書局：疫情致補書難

新學年下周四（9月1日）開始，即尚有10日開學，學生及家長趁今日（21日）星期日到書局撲書。有學生未買齊書，有家長表示今日找了兩間書店，只買到兩本書，尚欠十本才齊。



油麻地漢榮書局負責人石漢基表示，由於部份大型出版社的貨倉在內地，疫情影響跨境運輸，現在教科書供應量有問題，「以前訂書大約3、4日就有貨，依家要8、10日才有貨」。



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暑假較短 擔心開學前無法取得教科書

在朋友陪同下一起買書的升中二鄭同學，特意從屯門來到漢榮書局購買新書。他笑稱忘記在網上訂書，只能親身到書店購買。鄭同學指他是今年暑假首次到書店買教科書，只欠一本就買齊書，本來預料要用近4,000元，最後只用近3,200元就買到，鄭同學指因為書店有優惠，所以最後用較少錢就能買到教科書。

同樣升中二的鍾同學及黃同學由沙田一起相約到書局買書，兩人都使用近2,400元購買教科書，稱感覺今年好像貴了幾百元。鍾同學指，因為今年暑假較短，會擔心因為沒有貨，導致開學都還未能取得教科書。

中一新生家長指開支大 嘆消費券未能幫補

住彩虹的準中一生余同學則在父母陪同下購買教科書。余父表示，因為附近有兩間書局可以「集中啲」，一次購買較多教科書；余太表示，剛才他們已經去了附近的另一間書局，只買了兩本，現在尚欠約十本教科書。

余母表示，已經用近2,000元購買舊教科書，新教科書方面則預計使用2,000元以內。被問及會否使用消費券，余父稱「消費券其他地方已經用咗」，余母續指，消費券2,000元太少，加上兒子升中一，有更多地方需要用錢，「要買校服，又要買書包，又有其他嘢。」

今年暑假較短，問到會否擔心教科書未能在開學前買齊，余母則笑稱，沒有想過這個問題，「唔緊要啦，應該唔會淨係得我一個學生係咁，啲書唔齊都唔係淨係呢一年嘅事」，所以並不擔心。

升中一余同學則在父母陪同下購買教科書，余母嘆消費券金額太少，未能幫補兒子開學所需費用。（鄭子峰攝）

出版社貨倉在內地 補訂最快8日才到貨

油麻地漢榮書局負責人石漢基表示，現在教科書的供應量有問題。由於部份大型出版社的貨倉在內地，受疫情影響的緣故，使書本很慢才從內地運來香港，他指部份情況是教科書已經印製好，但卻遲遲未運到香港，「以前訂書大約3、4日就有貨，依家要8、10日才有貨」，加上今年的暑假較往年短，「變咗補書的難度更大。」

石續指，今年教科書的平均加價2%，「最主要係睇學校用書多與少，就唔關疫情事，疫情只係影響供應。」