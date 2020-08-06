新冠肺炎│買書習慣變　漢榮書局停非教科書生意迎半世紀最大挑戰

新冠肺炎疫情影響，全港中小學生新學年將未能回校開學，只能繼續上網課。漢榮書局負責人石漢基說，疫情下家長減少外出，學校停止活動，影響教科書買賣，公司已史無前例地暫停非教科書生意，並加強網上查書服務，期望在減少店內人流下繼續服務學生。然而，踏入傳統買書高峰，店內仍然門可羅雀，他坦言資金周轉受影響，面臨經營壓力：「公司50周年，未試過好似現在咁環境......自己人仲多過顧客。」 門市人流少，但有到來家長亦做足準備，戴上手套買書，並打算回家後要消毒教科書；另有家長表示，憂心二手教科書不衛生，故決定轉買新書。

漢榮書局負責人石漢基說，疫情影響市民買教科書習慣，店員人數長期比上門客人還要多。（鄭子峰攝）

多間中學未及收訂購表 收表後亦無法到校派書

漢榮書局開業半世紀，但疫情蔓延之下，負責人石漢基形容書局正面臨最特殊的時期：「公司50周年，未試過好似宜家咁環境，早幾年佔中亂都無好似宜家咁，宜家情形係未試過，亦想像唔到。」書局於每年暑假前，均會聘請人手及安排運輸公司送書，但今年暑假因疫情而「突然出現」，多間中學未收回訂購表，學校活動亦要全數暫停，連派發教科書都有困難。

暫停非教科書業務盼減顧客聚集 豈料傳統教科書高峰沒出現



未能派書，石漢基於是調整營業安排，暫停書局地下門市部非教科書生意，只保留二樓教科書運作，並加強原有的網上查書服務，避免家長、學生買書「白跑一趟」，雖然停止圖書生意會減少收入，但石仍希望「客人嚟到唔會太迫人......等學生安全啲，減低感染機會。」



然而，更改營業安排後，上門客人仍遠較去年少，店員人數長期較顧客多。按照慣例，書局於6月向出版商訂教科書，7月底至8月初會踏入傳統買書高峰期，由於訂書需時最少7天，至8月初書局會視乎情況加訂，如今距離開學不足一個月，以上種種情況未有出現，石漢基坦言要訂書陷入兩難：「入貨砸資金，又怕賣唔出（明年若改版或學校轉教材）就變垃圾」，惟又擔心沒足夠數量，令學生開學亦沒課本。

漢榮書局負責人石漢基說，期望延續父親的心血，保住已豎立半世紀的「漢榮書局」招牌。（鄭子峰攝）

疫情下苦撐 只盼延續父親心血、保住「漢榮書局」招牌

疫情下不少人轉為網購，但石漢基說，對書局而言本地寄書成本太高，寄錯或寄失爭議大，利潤無法填補額外支出；而內地海關又會審查所有入境印刷品，檢查或長達一個月，且通識科等書籍更隨時會被退回，故即使有跨境生致電查詢，亦只可協助留書。

石漢基直言，書店生意難賺大錢，興幸書店是自己物業，否則以彌敦道的租金，實在是難以經營。他笑說，沒統計疫情帶來的經濟損失，只是自己早屆退休之年，只是希望延續父親心血，保住豎立半世紀的「漢榮書局」招牌。

做呢行其實真正賺唔到好多錢，只希望做好服務......為咗公司名，都幾十年，好多都好熟我哋公司！今年啱啱50周年，有啲安慰係大家聽到（漢榮書局）個名都舉起手指公。 漢榮書局負責人石漢基

家長黃先生說，疫情下女兒減少外出，故由他負責買教科書，為減低感染風險，出門會戴上手套，回家後亦會先消毒書本。（鄭子峰攝）

爸爸做足防疫才出門購書 「消毒抹好先入書櫃」

訪問當日上門購買教科書的家長，大多都有備而來。家長黃先生說，即使未必可如期回校上課，亦決定先購入教科書，方便升中四的女兒在家預習，「暫時唔知9月開唔開到課，但都買咗書，做返學生家長應有責任先。」而以往與女兒一起買教科書的慣例亦因疫情更改，轉由他一人負責，出門前做足準備，戴上手套拉著購物車買書，而回家後亦要消毒書本：「消毒、抹好先入書櫃。」

與升中三兒子一起出門的何太說，擔心二手教科書的衛生情況，決定買全新教科書。（鄭子峰攝）

擔心二手教科書不衛生 家長轉買新書

至於家長何太亦表示，疫情下擔心二手教科書的衛生情況，決定買全新教科書：「之前會買舊書，但舊書要去搵，又擔心衛生情況，買新書會好啲」。



她又指，居住的「黃大仙」區近日變成「疫區」，已甚少外出，但因兒子要配新眼鏡，便決定同日買入教科書：「有書寫下名、執下書櫃，有啲細藝係事。」她又笑言，在家也要過得充實，邊看電視劇邊溫習中史，成為二人近日的親子活動：「我睇劇，佢溫中史，佢讀前朝，我讀後宮。」