銅鑼灣刺警死因｜行兇者傷口直刺心臟及多個器官　料短時間內死去

2021年回歸日夜，有警員在銅鑼灣崇光百貨門外被刺傷，疑行兇男子梁健輝用刀自插胸口身亡，死因研訊今（1日）續，負責為梁急救的醫生指，梁早於抵達醫院時已在死亡狀態之下，他的心臟已停頓，且其傷口傷及心臟，影響泵血功能，即使院方為其輸血亦未能挽救。法醫亦指梁的傷口傷及心臟、肺及肝等重要器官，致大量出血，其死亡應在好短時間內發生。



梁被捕後被反鎖雙手面朝地面

庭上播放案發時的片段，顯示死者梁健輝(50歲)被鎖上手扣，一度面朝地躺下，其後有人上前為梁急救。鏡頭之後轉向被刺傷的警員蘇敬祖，有人大叫：「頂住！頂住！」、「俾呢嗰（蘇）走先啦，佢無力啦就嚟…」、「上車啦！阿祖！快啲啦！阿祖！」片段又顯示，救護車載著梁離場時，蘇正被抬上擔架。

2021年7月1日銅鑼灣崇光百貨外發生警員遇刺事件。(詳看下圖)

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女督察到場見梁已無生命跡象

女督察潘煒琦供稱，她當晚約10時08分到達現場，見梁在崇光百貨門外倒卧在血泊之中。潘即為其急救，發現梁反應低，脈搏弱，心口有兩個傷口。潘嘗試用直接壓法為其止血，並在約2分鐘後再覆檢，此時梁已無生命跡象，潘即為其做心肺復蘇法及使用心臟除顫器，惟梁仍無循環反應。待救護車到場後，潘便將梁交予救護員。

梁胸腔被引出1公斤血

律敦治醫院急症室醫生劉兆基供稱，他為梁檢查時約於晚上10時30分，當時梁心臟已停頓。劉指梁胸口的第三節肋骨空間有一3厘米長傷口，另在第四節肋骨有一4厘米傷口。劉判斷梁的心臟有機會被刺中，估計會有血壓在胸腔，故決定放置引流管引血，最後引出1公升血液。院方之後再為梁提供2包血及止血藥，並打了11強心針，惟梁情況仍未有好轉，同晚11時20分宣告死亡。劉補充說，梁早於10時30分送抵醫院時，已沒有呼吸和脈搏，可以說當時已在死亡狀態。

心臟被刺穿無法泵血

死因裁判官高偉雄問，梁在急救時流失了1公升的血液，現場亦大量失血，人體有約5公升血液，在此情況下，其存活率為何。劉稱，若梁僅失血1至2公升，是可以救回來的，但由於他的心臟被刺穿，心臟未能正常泵血，故就算不斷為他輸血，用處亦不大。

法醫指死亡在好短時間內發生

法醫林衛國引述梁的解剖報告指，梁左胸有2個分別3.2及3.3厘米的刺傷，傷口兩邊末端鋒利和尖銳，傷口路徑全長分別為7及9.5厘米。梁的死因為胸部刺傷，左胸前方兩個傷口穿透左胸壁、左肺、肋骨、心臟、橫膈膜、肝臟等，引致大量出血，影響心臟功能引致死亡。林另補充，梁傷及重要器官致大量出血，其死亡在好短時間內發生。

死者梁健輝於2021年7月1日晚上，在銅鑼灣祟光百貨（SOGO）外，用刀刺傷一名男警員後自殺，送院後不治，終年50歲。是次死因設有3女2男陪審團，由死因裁判官高偉雄處理。

案件編號：CCDI-555/2021(MC)