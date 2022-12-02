業界批暫託中心等候耐致院友入院增　料院舍爆疫源頭為新來港外勞

新冠確診昨日破萬宗，當中不少為安老院舍個案。安老事務委員會委員、院舍營運者李輝今日（2日）在電台節目指出，最近院舍新一波的爆疫源頭或源於新來港入職的外地勞工，因他們之前從未染疫，並將病毒帶入了院舍。



對於醫管局表示有近兩成入院病人來自安老院舍，李輝表示，現時大多染疫的長者病徵都不明顯，惟確診後安排入暫託中心的等候時間十分長，「日頭收到（確診）通知，傍晚都未轉走」，故不少院舍將長者送入公院，再由醫管局分流到暫託中心。



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新冠肺炎疫情有上升趨勢，昨日確診數字突破萬宗，當中院舍方面，呈報陽性個案院舍數目達19間，當中涉34名院友及3名員工確診。李輝表示，留意到近十日院舍確診數字有上升趨勢，認為源頭或源於新來港入職的外地勞工，因他們之前從未染疫，亦於國內接種疫苗，或將病毒帶入了院舍，令院舍長者染疫數字亦有增加。

天水圍體育館暫託中心將於8月25日重新投入運作。（政府圖片）

李輝表示，現時大多染疫的長者病徵都不明顯，需要入院個案不多，但陽性患者在院舍等入去暫託中心的時間卻十分長，「日頭收到（確診）通知，傍晚都未轉走」，相反陰性患者卻可以在短時間內已轉去亞博。

她指，在此情況下，雖然院舍患者病徵不明顯，但由於病毒的傳播速度快，故不少院舍一發現長者有病徵就送去醫院，變相失去了暫託中心分流的作用，「變咗由醫院分流去暫託中心，依樣 （整個程序）就調轉咗，我哋係要由Holding Centre （暫託中心）去分流而唔係醫管局。」

安老服務協會委員李輝指，不少院舍現時都正開始接種流感疫苗，相信未必想在短時間內接種另一劑的新冠疫苗。（資料圖片／鄭子峰攝）

衞生防護中心聯合科學委員會昨聯同專家顧問團同意，為符合資格的安老及殘疾人士院舍院友可按個人需要接種二價復必泰疫苗作為個人保護，即接種第五針。另外，二價疫苗亦可作為院友第三或第四針的另一選擇。

李輝表示，由於近兩三年沒有流感，今年感受到新冠與流感的夾擊，故不少院舍現時都正開始接種流感疫苗，相信未必想在短時間內接種另一劑的新冠疫苗。她指，雖然院友已有九成接種了三針疫苗，但同意現時院友的自然免疫力正在下降，加上又有新變異病毒株，故如大批院舍長者願意接種二價疫苗，院舍必然會配合安排。