67間小學恢復全校全日面授課　校長 ：運作暢順　小朋友都開心

新冠疫苗接種率達七成的小學昨日（1日）起可以恢復全日面授課堂。其中聖公會天水圍靈愛小學昨日亦恢復全日面授課堂，校長孔偉成表示，昨日運作暢順，雖然小一、小二生未試過在學校用膳，但學生適應比想像中好，「小朋友都開心。」



他指，學校亦下了不少功夫，如特意加了一個義工幫助學生適應，另亦在恢復全日面授課先教導他們如何在校內用膳，如怎樣打開飯盒等。另外，亦會將每張書桌分隔至最遠的距離，以減低疫情傳播風險。雖然學校沒有規定要用夾板 ，但高年級生都會主動用。



全校或個別級別學生接種兩劑新冠疫苗比例達7成的小學，昨日 （1日）起可以恢復全日面授課堂，當中包括聖公會天水圍靈愛小學亦恢復全日面授課，校長孔偉成今日在電台節目中表示，昨日運作暢順，學生適應比想像中好，「小朋友都開心。」

至於事隔多月後恢復全日面授課堂，聯絡飯盒供應商、校巴及課外活動教師有否困難，孔偉成表示，由教育局宣布到復課都有一個月時間準備，故與供應商聯絡時，反應亦十分正面，「無咩困難，都可以如期準備得到。

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恢復全日面授課堂變相多了教學時間，孔偉成表示，如主科的課目，課堂會由45分鐘變為60分鐘，非主科的課目則會由30分鍾變為35分鍾，多了的時間會改為導修，即讓學生可以做功課，同時老師亦可以監察學生是否掌握課堂剛教的內容，「 有家長都同我哋反映，覺得全日制學生做功課時間太少，所以都希望有導修，可以減到最少功課留喺放學做。」

至於學生的社交技巧有否因為疫情而變差，他指，未見有明顯變化，「小一生都會主動同人打招呼，主動同人傾計。」不過，他承認，由於現時仍帶著口罩，可能阻礙人同人之間的溝通，相信恢復全日制後，學生之間溝通多了，可以有所改善，「小息都會長咗，一齊玩多啲相信會好啲。」