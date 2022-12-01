5歲男童確診新冠併發腦水腫危殆　3歲男童染流感同命危須用呼吸機

本港受新冠肺炎及流感夾擊，今日（1日）新冠確診個案再破萬宗。醫管局表示，近日再有多宗兒童感染新冠肺炎後病情轉差的個案，包括一名已打一針的5歲男童，他在11月28日確診，現時情況危殆，出現腦水腫併發症，於威爾斯親王醫院兒童深切治療部留醫。



除了新冠肺炎個案外，醫管局亦接收因感染流感而情況嚴重的兒童個案，包括一名3歲男童，他因發燒及腹痛到伊利沙伯醫院急症室求診，證實感染甲型流感，男童情況持續轉差，現時更要用呼吸機及強心藥物。當局呼籲家長應盡快帶兒童接種流感及新冠肺炎疫苗，加強其抵抗力。



醫管局港島西醫院聯網副顧問醫生（兒童及青少年科）邵嘉嘉表示，由今年初至今共有16萬名11歲以下的小童確診新冠肺炎，當中有10人死亡，現時則有70多名兒童留醫，包括一名情況危殆的5歲男童，他在11月28日經快速測試確診，昨晚（30日）經救護車送到大埔那打素醫院急症室，其後轉到威爾斯親王醫院兒童深切治療部。該名男童出現腦水腫情況，正接受適當治理。

另外，一名12歲有長期病患的女童，11月27日因發燒到威爾斯醫院急症室求診，情況一度嚴重須送入兒童深切治療部，現時情況穩定。邵嘉嘉又指，今早一名22個月大男童因發燒三日，心跳一度停頓，由私家醫院經送到救護車送到伊利沙伯醫院，不過其病因須進一步了解。

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除了新冠肺炎個案，邵嘉嘉稱，天氣轉涼，本港踏入流感季節。一名3歲男童昨日因發燒及腹痛經伊利沙伯醫院急症室入院，並證實感染甲型流感。男童情況持續轉差，須使用呼吸機及強心藥物，現時已轉到兒童醫院留醫。該名男童曾接種流感疫苗，但接種後至少兩周才會產生抗體，所以時間太短未起到保護力，故呼籲市民盡早打針。

衞生防護中心指出，該名3歲男童過往健康良好，自11月27日起發燒、昨日開始腹痛及嘔吐，被送到伊利沙伯醫院並入院接受診治，今日轉送香港兒童醫院。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型H3流感病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發休克，現時情況危殆。初步調查顯示，病人已接種流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。

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邵嘉嘉強調，兒童抵抗力較弱，如感染新冠肺炎情況可非常嚴重，如出現急性壞死性腦炎、嘶吼症等併發症，甚至腦部可能會受損，以及有中長期的後遺症。

她指，接種疫苗是保護兒童的最好方法，不過現時3至11歲兒童只得77%接種兩針，已打三針的比例不足30%；三歲以下更只得10%打兩針，接種一針亦得20%，呼籲家長盡快帶小朋友完成接種新冠疫苗及流感疫苗，加強抵禦兩種病毒的抵抗力。