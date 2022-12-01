強制檢測｜45幢上榜元朗區佔最多　嘉湖山莊、曼克頓山有份

疫情反覆，醫務衞生局今日（1日）晚上發出新一份強制檢測公告，再有45幢大廈上榜，當中元朗以7幢上榜佔最多，涉及元朗廣場、嘉湖山莊、天水圍栢慧豪園等。在其他地區方面，則有柴灣藍灣半島、荔枝角曼克頓山、長沙灣碧海藍天、大角咀柏景灣等。



▼12月1日 強制檢測大廈名單▼



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當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告，沙田和屯門各以6幢上榜佔最多，沙田區涉及希爾頓中心 C 座、御龍山 2 座、溱岸 8 號 1 座、馬鞍山錦泰苑錦興閣、耀安邨耀遜樓，以及銀湖‧天峰 7 座。

屯門則涉及康德花園 2 座、翠寧花園 2 座、新圍苑新珮閣、兆麟苑旭麟閣、悅湖山莊 8 座、邁亞美海灣 2 座。

其他區方面，則包括柴灣藍灣半島 1 座、荔枝角曼克頓山 6 座、長沙灣碧海藍天 5 座、大角咀柏景灣 9 座、土瓜灣傲雲峰 2 座。

▼12月1日 部份強檢大廈▼



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另外，因應在南區、將軍澳及元朗採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5個指明地方被納入強制檢測公告，涉及香港仔石排灣邨碧朗樓、將軍澳唐明苑唐輝閣、天水圍栢慧豪園 3 座、天悅邨悅榮樓、天恩邨恩慈樓，換言之，連同陽性個案的大廈，元朗區合共有7幢上榜，是今日名單中最多的地區。

12月1日強檢大廈：



上環普仁街 11 號世銀花苑

黃竹坑南濤閣 3 座

筲箕灣東旭苑東麗閣

柴灣藍灣半島 1 座

柴灣新翠花園 5 座

荔枝角曼克頓山 6 座

長沙灣海麗邨海賢樓

長沙灣碧海藍天 5 座

大角咀柏景灣 9 座

太子萬盛閣 2 座

土瓜灣傲雲峰 2 座

鑽石山龍蟠苑龍璣閣

牛池灣瓊山苑瓊峰閣

牛池灣威豪花園 3 座

青衣青逸軒 1 座

荃灣韻濤居 C 座

荃灣愉景新城 12 座

荃灣海濱花園海暉閣

東涌滿東邨滿和樓

屯門康德花園 2 座

屯門翠寧花園 2 座

屯門新圍苑新珮閣

屯門兆麟苑旭麟閣

屯門悅湖山莊 8 座

屯門邁亞美海灣 2 座

元朗宏業西街29號宏富苑

元朗青山公路元朗段 251 號元朗廣場

天水圍嘉湖山莊樂湖居 14 座

天水圍天富苑賢富閣

沙田希爾頓中心 C 座

沙田御龍山 2 座

沙田溱岸 8 號 1 座

馬鞍山錦泰苑錦興閣

馬鞍山耀安邨耀遜樓

馬鞍山銀湖‧天峰 7 座

大埔新達廣場 6 座

粉嶺牽晴間 9 座

粉嶺欣盛苑欣秀閣

將軍澳富康花園 10 座

將軍澳英明苑明達閣

12月1日污水樣本陽性須強檢大廈：



香港仔石排灣邨碧朗樓

將軍澳唐明苑唐輝閣

天水圍栢慧豪園 3 座

天水圍天悅邨悅榮樓

天水圍天恩邨恩慈樓