強制檢測｜45幢上榜元朗區佔最多 嘉湖山莊、曼克頓山有份
疫情反覆，醫務衞生局今日（1日）晚上發出新一份強制檢測公告，再有45幢大廈上榜，當中元朗以7幢上榜佔最多，涉及元朗廣場、嘉湖山莊、天水圍栢慧豪園等。在其他地區方面，則有柴灣藍灣半島、荔枝角曼克頓山、長沙灣碧海藍天、大角咀柏景灣等。
▼12月1日 強制檢測大廈名單▼
當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告，沙田和屯門各以6幢上榜佔最多，沙田區涉及希爾頓中心 C 座、御龍山 2 座、溱岸 8 號 1 座、馬鞍山錦泰苑錦興閣、耀安邨耀遜樓，以及銀湖‧天峰 7 座。
屯門則涉及康德花園 2 座、翠寧花園 2 座、新圍苑新珮閣、兆麟苑旭麟閣、悅湖山莊 8 座、邁亞美海灣 2 座。
其他區方面，則包括柴灣藍灣半島 1 座、荔枝角曼克頓山 6 座、長沙灣碧海藍天 5 座、大角咀柏景灣 9 座、土瓜灣傲雲峰 2 座。
▼12月1日 部份強檢大廈▼
另外，因應在南區、將軍澳及元朗採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5個指明地方被納入強制檢測公告，涉及香港仔石排灣邨碧朗樓、將軍澳唐明苑唐輝閣、天水圍栢慧豪園 3 座、天悅邨悅榮樓、天恩邨恩慈樓，換言之，連同陽性個案的大廈，元朗區合共有7幢上榜，是今日名單中最多的地區。
12月1日強檢大廈：
上環普仁街 11 號世銀花苑
黃竹坑南濤閣 3 座
筲箕灣東旭苑東麗閣
柴灣藍灣半島 1 座
柴灣新翠花園 5 座
荔枝角曼克頓山 6 座
長沙灣海麗邨海賢樓
長沙灣碧海藍天 5 座
大角咀柏景灣 9 座
太子萬盛閣 2 座
土瓜灣傲雲峰 2 座
鑽石山龍蟠苑龍璣閣
牛池灣瓊山苑瓊峰閣
牛池灣威豪花園 3 座
青衣青逸軒 1 座
荃灣韻濤居 C 座
荃灣愉景新城 12 座
荃灣海濱花園海暉閣
東涌滿東邨滿和樓
屯門康德花園 2 座
屯門翠寧花園 2 座
屯門新圍苑新珮閣
屯門兆麟苑旭麟閣
屯門悅湖山莊 8 座
屯門邁亞美海灣 2 座
元朗宏業西街29號宏富苑
元朗青山公路元朗段 251 號元朗廣場
天水圍嘉湖山莊樂湖居 14 座
天水圍天富苑賢富閣
沙田希爾頓中心 C 座
沙田御龍山 2 座
沙田溱岸 8 號 1 座
馬鞍山錦泰苑錦興閣
馬鞍山耀安邨耀遜樓
馬鞍山銀湖‧天峰 7 座
大埔新達廣場 6 座
粉嶺牽晴間 9 座
粉嶺欣盛苑欣秀閣
將軍澳富康花園 10 座
將軍澳英明苑明達閣
12月1日污水樣本陽性須強檢大廈：
香港仔石排灣邨碧朗樓
將軍澳唐明苑唐輝閣
天水圍栢慧豪園 3 座
天水圍天悅邨悅榮樓
天水圍天恩邨恩慈樓