昨確診數字破萬宗　梁子超：如疫情趨勢持續　或兩周後見頂

新冠肺炎疫情趨嚴重，昨日（1日）確診數字更破萬宗，突破9月以來的水平。呼吸系統科專科醫生梁子超預料，如XBB和BQ.1.1等新變異株個案未有急升，今輪疫情有機會在兩周後見頂。



港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，隨著近日個案上升，部分早期打針的人最後一針可能是7至8個月前已接種，認為政府可考慮開放讓他們接種第五針。



▼12月1日 復必泰二價疫苗開打▼



對於院舍有不少個案出現二次感染，梁子超認為，只可以靠疫苗解決，呼籲院舍長者盡快打第四劑疫苗，以補充群體免疫，第三至第五劑可接種復必泰二價疫苗。他解釋，因二價疫苗比原始疫苗較匹配現時流行的變異病毒株，除可以提高保護力，防重症及死亡率外，亦可以減慢傳播。美國已有數以千萬計的民眾已接種二價疫苗，副作用與原始疫苗沒分別，可以安全接種。

何栢良表示，不少早期打針的人，最後一針可能是7至8個月前接種，部分人或者未曾染疫，有見近期個案上升就會想打針加強保護，認為政府可考慮開放讓他們接種。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良擔心，新一輪院舍外展疫苗接種服務接種人手可能不足，建議調動現時進行強檢的人手去協助院舍接種工作。（資料圖片）

他亦擔心，新一輪院舍外展疫苗接種服務接種人手可能不足，建議調動現時進行強檢的人手去協助院舍接種工作。現時到期接種第三針及第四針疫苗有6萬人，即平均每星期要完成接種10,000至20,000劑疫苗，惟據上一輪院舍外展疫苗接種經驗，平均每星期僅可接種3,400劑疫苗，故如果不大幅增加人手，難以為全部有需要的院友接種疫苗。

至於是否需收緊社交距離措施，何栢良認為，現時局方擔心本港醫療體系無法承擔多名確診患者入院，故建議醫管局毋須再將已完成接種疫苗的新冠患者送往負氣壓病房，「流感嘅擺埋一堆，新冠嘅擺埋一堆」，而新冠患者亦可以與已打針的患者送入同一普通病房，以便善用資源，避免影響非緊急服務，「如果因為確診患者多而取消緊急服務，就唔係由市民最大利益出發去解決問題。」