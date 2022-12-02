求心｜僅4個月大B女芷希病菌感染命懸一線　醫院續呼籲心臟捐贈

年僅4個月大女嬰芷希因嚴重心臟衰竭急需換心續命，父母及兒童醫院的醫生上周替芷希公開呼籲尋求器官捐贈，但過了一星期，芷希仍在等候合適的心臟作移植。惟近日芷希出現感染，正接受藥物治療，目前仍然在深切治療病房留醫，情況危殆。主診醫生指出，芷希因為心臟問題導致即使只是在病房內的普通病菌感染，已可引致嚴重後果。



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芷希仍然在兒童醫院的深切治療部留醫，上周父母及兒童醫院進行心臟捐贈呼籲後，近日她出現病菌感染，需接受藥物治療，惟經過一周的呼籲，仍未有合適可用作移植的心臟捐贈。

兒童醫院服務主管（心臟科）倫建成曾指出，芷希因為嚴重心臟衰竭，需靠強心藥物及呼吸機維持生命，情況已屬危殆，「有啲咩特別其他原則，例如普遍係深切治療部內嘅病菌感染，甚至心律不正，已經可以令佢有嚴重併發症出現，甚至死亡。」因此換心手術可以越早進行越好，不能估計做手術的時限。

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芷希是O型血，因她只有4個月大，故可以接受任何血型的心臟捐贈，但捐贈者需要是體重4.5至13公斤。如能成功換心，芷希的五年存活率可達八成以上，而十年存活率亦達81%。

芷希急需善心人士捐出屍心以進行移植。如有市民想捐出離世親人器官，可以通知有關醫院醫護人員或者器官捐贈聯絡主任，團隊會按機制評估及配對器官予有需要病人。

適合移植予芷希的屍心條件：



1. 年齡不限，男女不限

2. 體重4.5至13公斤

3. 不限血型

4. 屍心捐贈需要為腦死亡

