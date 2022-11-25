換心｜B女芷希求心續命　母盼奇蹟許愛的承諾：帶佢睇下花花草草

「只要佢唔放棄，我哋一定都唔會放棄。」語畢，芷希媽媽黎太聲淚俱下。只有四個月大的芷希，41日大時確診心臟衰竭，接受心臟移植（換心）是目前較佳選項。每天堅持到醫院探望芷希，芷希媽媽只想女兒知道爸媽會一直陪伴，全家人也錄下留給最愛的話語播給芷希聽，希望她如身在家中一樣。



身上插滿喉，芷希仍會向家人微笑，作為母親除盼有心人遺愛人間創造奇蹟，另一心願與承諾其實很卑微：「帶佢周圍睇下出面公園嘅花花草草同天空，畀佢知出世界喺有幾大，唔只係望到病房入面個天花板。」



芷希來到世界四個多月，在醫院日子比在家中長，作為父母也心力交瘁，但芷希媽媽在求心記者會上的一語一句，盡現母愛偉大，為了她，多辛苦也不是問題。芷希媽媽表示，每天都堅持到醫院探望女兒會，又準備很多家人的照片給女兒看，目的只有一個：「希望芷希喺醫院可以開心少少，媽媽都盡力想畀最好嘅嘢佢，爸爸媽媽會一直陪住佢。」

媽媽形容芷希很堅強開朗，即使身上插滿喉管，仍會向她們微笑。她希望能得善心人捐贈器官，讓女兒遇上奇蹟，使她能再次抱著女兒感受到公園的陽光、微風和呼吸新鮮空氣：「帶佢周圍睇下出面公園嘅花花草草，出面嘅天空天氣，畀佢知出面個世界有幾大，唔只係望到病房入面個天花板。」

短短四個月 芷希媽媽心情起伏不定

回想這短短四個月的事，芷希媽媽形容心情起伏不定。今年8月下旬，芷希41天時出現食慾不振：「食奶食得唔喺咁好。」觀察兩日後，芷希有腹瀉，期間手腳冰冷，但起初亦不以為然：「芷希哥哥以前都有肚痾過，但喺睇完醫生就冇咩大礙。」

芷希突痛苦呻吟 與死神搏鬥依然危殆

直到有天晚上在家中如常抱著芷希，發現她呼吸急促、痛苦呻吟情況，遂帶她到急症室求診：「聽到佢嘅喊聲同平時唔同，護士見到佢成身凍哂，即刻搶救。」經過數小時與死神搏鬥，芷希依然危殆，同日轉送到兒童醫院的兒童深切治療部。

聞芷希心衰竭媽媽一片空白：諗住妹妹可健健康康返屋企

當醫生表示芷希心臟衰竭，媽媽一片空白：「完全想像唔到妹妹嘅情況會喺同心臟衰竭有關，心情好亂，完全唔知點算。」芷希9月中旬病情一度穩定可出院回家，媽媽曾想過其病情可靠藥物控制：「諗住小心照料，佢就可以健健康康同我哋返屋企生活。」

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出院十天後病情反覆再入院 母心情跌落谷底

怎料十天後希望再幻滅，芷希再次腹瀉，立即再次送往醫院，不幸地，女兒心臟再次出現衰竭：「心情真喺跌落谷底，以為可以用藥物控制，但原來佢喺一個重症，佢個心臟脆弱到去便便都會休克，即刻缺氧，完全預料到唔到佢嘅病情咁嚴重，好難接受到。」

到10月中旬肺動脈手術後以為有一定幫助，怎知術後沒有太大改善，即使其後接駁呼吸機和注射強心藥，仍再次出現心臟衰竭：「我哋個心真喺粉碎，之前諗住佢會唔會慢慢好返嘅希望全部都冇哂。」

換心是芷希唯一希望 媽媽：畀芷希一個重生機會

最終，主診醫生向家人表示因藥物治療對芷希沒有太大反應，進行心臟移植手術唯一出路，她再盼有個奇蹟：「𠵱家我哋唯一嘅希望，有好心人畀到𠵱個希望我哋，畀到芷希一個重生嘅機會。」