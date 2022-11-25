求心｜器官捐贈新登記人數下降　行動組召集人：政府未大力推廣

4個月大的芷希因患上擴張性心肌病變，急需換心續命。翻查近年器官捐贈新登記人數，發現近年來新登記人數持續下降，據器官捐贈網站數字，截至11月18日，中央器官捐贈登記名冊為354,618，較2020年僅上升23,854，增幅明顯放緩。另外，據醫管局早前提供的資料顯示，今年首6個月僅有49宗器官捐贈移植，數字為去年三分之一。



香港器官捐贈行動組召集人周嘉歡認為，近年來政府在推廣器官捐贈上未有大變化，亦沒有計劃提升器官捐贈率，「有種得就得，唔得就算咁嘅感覺，無咩新招數」，唯有冀望疫情結束後，政府可以投放更多資源做推廣，而醫管局亦應再改良現時的證實腦死亡程序及改善說服家屬允許器官捐贈的流程。



器官捐贈新登記人數近年來持續下降，據器官捐贈網站數字，截至11月18日，中央器官捐贈登記名冊為354,618，較2020年僅上升23,854，增幅明顯放緩。（資料圖片／鄭子峰攝）

過去的11月12日為器官捐贈日，每年衞生署都會在當日的前後大力推廣器官捐贈的訊息，惟大部分的市民似乎未必接收到。器官捐贈新登記人數近年來持續下降，據器官捐贈網站數字，截至11月18日，中央器官捐贈登記名冊為354,618，比起2020年有330,764人登記名冊，即這兩年來合計僅上升23,854，比起以前，增幅明顯放緩。

願意損贈器官的人數減少，但等候器官移植病人卻愈來愈多。截至今年9月30日止，等候器官移植的病人高達2,913名，惟據醫管局早前提供的資料顯示，今年首6個月卻僅有49宗器官捐贈移植，數字僅去年三分之一。49宗器官捐贈移植當中，26宗為腎臟移植、12宗肝臟移植、7宗為心臟移植及4宗為肺部移植。

多種器官中，以腎臟移植等候的人數最多，截至今年9月30日止，等候腎臟移植病人有2,424位。 香港器官捐贈行動組召集人周嘉歡表示，多數病人需輪候五至六年，有些更要等候28至30年之久，「唔少人唔係因為有人捐比佢，而係等唔到死咗。」

周嘉歡認為，現時本港的器官捐贈率低，遺體捐贈者平均一百萬人只有五人，而今年願意捐贈器官的人數較少，截止9月30日只有約23人。與傳統價值觀較重的亞州地區相比，本港的排名亦偏低，如韓國遺體捐贈者平均一百萬人中就有八人，而如與歐州國家相比，本港器官捐贈率就較低，因西班牙及澳州器官捐贈率可以去到40人及16人。她表示，香港器官捐贈率低的原因有很多，當中有三分之一是因為「留全屍」的價值觀。

面對器官捐贈持續下降，周嘉歡認為，近年來港府在推廣器官捐贈上未有大變化，亦沒有計劃提升器官捐贈率，「有種得就得，唔得就算咁嘅感覺，無咩新招數。」以今年器官捐贈為例，政府及醫管局的宣傳手法亦和以往一樣，刊登廣告及舉辦記者會等，未有太多新意。

香港器官捐贈行動組召集人周嘉歡認為，近年來港府在推廣器官捐贈上未有大變化，亦沒有計劃提升器官捐贈率。（資料圖片／鍾偉德攝）

她不認同，疫情是令新登記人數持續下降的原因，「登記係網上，登記唔關疫情事」，但同意疫情下因要減少與人的接觸，故難以做街站作宣傳。疫情下亦有可能令器官移植手術有所減少，因為不少的病房都轉為新冠肺炎病房，亦有醫院被轉為指定醫院，唯有冀望疫情結束後，港府可以有投放更多資源做推廣，政府未來可以訂立一些目標，如本港的器官捐贈率由一百萬人有5人提升至10至12人。

她亦建議，醫管局應再改良現時的證實腦死亡的程序及改善說服家屬允許器官捐贈的流序。現時每年有40萬人死亡，只有1%為腦死亡，惟在西班牙則有13%為腦死亡。她相信，差距是因為醫管局未有落很大的功夫去判斷病人腦死亡，令不少本可以捐贈器官的死者未能捐贈器官，「你要叫糊，先有糊食。」