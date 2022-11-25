求心｜4個月大女嬰心衰竭命危求換心續命　母親：我個心都粉碎咗

父母對子女往往有不少的期望，但最希望的必然子女能夠健康成長。只有4個月大的芷希，還未在外面看夠風光明媚的景色，就要面臨死神的挑戰。



現時僅有4個月大、患上擴張性心肌病變的芷希情況十分危急，急需換心續命。兒童醫院服務主管（心臟科）倫建成今日（25日）在呼籲心臟捐贈的記者會上指出，芷希雖然已接受心臟手術但病情無大改善，現時仍要使用強心藥及呼吸機，接受心臟移植是目前治療的較佳選項。



芷希媽媽黎太表示，只要女兒不放棄，他們都不會放棄。（梁鵬威攝)

僅四個月大、患上擴張性心肌病變的黎芷希，因心衰竭急需心臟移植以續命。兒童醫院服務主管（心臟科）倫建成今日（25日）在呼籲心臟捐贈的記者會上指出，芷希雖然已接受心臟手術但病情無大改善，現時仍要使用強心藥及呼吸機，接受心臟移植是目前治療的較佳選項。

倫建成稱，芷希是O型血，但因為她只有4個月大，故可以接受任何血型的心臟捐贈，但捐贈者需要是體重4.5至13公斤。他形容芷希病情穩定時，是一個很「cute、很活潑」的BB女。

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芷希的母親黎太表示，女兒出生時已有心臟問題，但初時已為服藥可以治療，但其後病情轉趨嚴重。她表示，當時女兒肚瀉，突然暈倒要立即送院，「原來佢個心真係好脆弱，便便完都可以collapse（昏迷）。」芷希送院後再有做過心臟手術，但情況一直沒有好轉，有次更在使用強心藥及呼吸機的情況下再次心臟停頓，「我個心都粉碎咗。」她表示，現時心臟移植是唯一的希望，希望有心人可以捐贈屍心予芷希，讓她的生命延續下去。

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她表示，現時每日都會與芷希視像對話，會直播外面的公園、天空及花花草草給芷希看，「佢見到最鍾意嘅天空同樹樹，都會笑。我每次見到都好心痛，因為佢身體係插滿哂喉管。我知道佢唔係一個咁易放棄嘅BB，只要佢唔放棄，我哋都唔會放棄。」

兒童心臟移植手術過往一直不多，倫建成表示，現時醫院都有協助剛出世的嬰兒做手術，「所以手術的難度唔係最難，最難係搵到器官。」他又指，芷希現時每一刻都有可能出現嚴重的併發症故手術愈早做愈好，如一旦成功進行手術，五年存活率可達八成以上，而十年存活率亦達81%。

（資料圖片／歐嘉樂攝）

現時芷希急需善心人士捐出屍心以進行移植。如果有市民想捐出離世親人嘅器官，可以通知有關醫院嘅醫護人員或者器官捐贈聯絡主任，團隊會按既定機制評估及配對器官予有需要病人，另亦可留意以下要求︰

1. 年齡不限，男女不限

2. 體重4.5至13公斤

3. 不限血型

4. 屍心捐贈需要為腦死亡

