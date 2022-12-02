署理副校長涉捉小六生手臂至留下指印　事主：一嘢捉落嚟勁痛

小學署理副校長，疑因不滿一名小六男生掉筆，涉用手大力捉住男生右臂並把男生推向黑板，令男生手臂留下5指瘀痕。副校長因而被控對看管兒童或少年人襲擊罪，案件今（2日）在東區裁判法院受審。男童供稱，他當日臨近放學時，離開座位抄寫家課冊，返回座位期間向書枱掟筆，被告隨即猛力捉住他的手臂，並推他至黑板，令他哭泣，形容：「一嘢捉落嚟就勁痛，佢啲指甲仲要拮落我啲肉度。」



被告高偉業（52歲），被控於2021年4月30日，在某學校身為超過16歲而對一名兒童或少年人，即男童X，負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊該男童，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚。

被告高偉業。(凌子淇攝)

放學後被告帶X到休息室敷冰

庭上播放X與社工的錄影會面紀錄，X表示案發時他正在上最後一節課，任教該課的被告原在播影片，播片後他離開座位，走到黑板前抄寫家課冊。抄寫完畢後，X返回座位，並打算把手中的原子筆掉回座位，原子筆最後落在書枱上。被告便大力捉緊X右臂逾半分鐘，令他感到疼痛，但沒有作聲。X返回座位後哭泣，見到手臂紅腫，又聽到其他同學說：「駛唔駛咁大力。」放學後，被告帶X到休息室敷冰，X將事件告知母親，並到醫院驗傷，發現其手臂有多處呈手指形狀的瘀傷。

X認曾欠功課及與同學打架

X在辯方盤問下，承認曾因欠交功課、放學後衝出馬路、與同學打架等要見老師，又因曾在放學踏出校門後大叫「青山放監啦」，而被其他家長投訴。

辯方指出，X當日抄家課冊時，曾經用膠尺刮書枱隔板，但遭被告阻止。X否認，稱自己只是在抹隔板，沒有破壞公物。他承認，離座抄寫完家課冊後，因為貪玩才會掉筆，但「未算係玩嘅程度」。原子筆撞到書枱隔板，再反彈回他的桌上。

辯方指X未回應被告問題

辯方又指出，被告見到X掉筆後曾經上前問他做什麼，X不回答才會被捉住手臂。X不同意，指被告當時未有說話，直接大力捉住他的手臂，形容：「一嘢捉落嚟就勁痛，佢啲指甲仲要拮落我啲肉度。」當日放學後，被告問他需否致電家長，他因擔心母親誤會自己打架，所以決定致電母親，被告隨後亦帶他敷冰袋。

案件編號：ESCC504/2022