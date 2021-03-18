教師爆料胡肖霞惱羞成怒衝入班房大罵：黑心、畜牲　K3生受驚大哭

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-18 18:38

退休法官胡國興胞妹、大同新邨聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞涉捲濫權風波繼續發酵。有教師今（18日）再踢爆指，胡昨接聽電話後情緒失控，突衝入班房向老師破口大罵，包括「惡毒陰險」、「黑心」及「畜牲」，近廿名師生抱頭痛哭，跟進事件的區議員李傲然事後接獲最少7名家長投訴。有教師又透露，胡常於辦公時間指派教職員代辦私人事務，包括編制結婚周年刊物及「買餸」等。 李傲然批評，胡作為校長，有關行為影響幼童心靈發展，亦可見其非但毫無反省，且變本加厲，將加緊向當局跟進投訴。《香港01》曾致電胡，但未有人接聽，另已向教育局作出查詢，正待回覆。

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大同新邨聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞涉濫權，今日（18日）再有教師指胡肖霞衝入班房向老師破口大罵。（余俊亮攝）

有前任及現役教職員早前集體控訴，指大同新邨聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞涉嫌「公器私用」，包括以「受訓」之名，要求教職員前往其寓所畫壁畫，另涉嫌虐兒，不過胡肖霞接受查詢時否認事件。《香港01》亦揭發，胡肖霞大宅涉嫌有多處僭建。

油尖旺區議員李傲然今日再聯同該校教職員召開記者會回應。

▼胡肖霞大宅涉多處僭建▼

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教師控訴胡肖霞涉捲濫權及虐兒：

-以「受訓」之名，要求教職員前往其寓所畫壁畫，胡得悉有人作出投訴後，涉擅自加入會議紀錄。 -涉嫌虐兒，綜合前任及現役多位教師所見，有關情況不止一次，包括掌摑幼兒，有主任曾出言勸阻惜遭辭退。 -於辦公時間要求教員代辦私人事務，包括前往其寓所畫壁畫、編製詩集及結婚周年特刊，亦要求學校清潔工代為「買餸」。 -於學童面前向正在授課的老師破口大罵，師生抱頭痛哭、家長投訴。 -胡向教員聲稱教育局雖知悉事件，但向其表示只屬「小事一宗」，意味教育局未有正視投訴。 資料來源：大同新邨聖德肋撒幼稚園教師

目擊事件的教師X表示，昨上課期間，校長突然衝進課室，在K3高班學童面前向正在授課的老師破口大罵長達5分鐘，用字包括「惡毒陰險」、「黑心」及「畜牲」等，當時課室共有17名學生在場，目暏後相繼失聲大哭，場面更不受控制，隨後需報警求助，案件被列作一般糾紛處理，校長當時已離場，教師X引述警員指需聯絡校長了解。

教師X推測，胡校長突然情緒失控，估計與她接聽一個電話後有關，但不知悉相關內容。教師X批評，校長出言不遜，擔心會對幼童身心發展有負面影響。

有前任及現役教職員早前集體控訴，指大同新邨聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞涉嫌「公器私用」，包括以「受訓」之名，要求教職員前往其寓所畫壁畫。（余俊亮攝）

教師X續指，除前往其寓所畫壁畫、編製詩集外，校長常在辦公時間要求教員代辦私人事務，包括編製結婚周年特刊，「佢手寫完出嚟後，要求我哋排版，同喺學校印埋出嚟，派畀朋友。」她又提到，疫情期間，胡肖霞要求學校的清潔工每星期代為「買餸」兩次，「買完後放喺學校雪櫃」。

對於胡肖霞否認「公器私用」及虐兒指控，教師X反擊稱，胡肖霞涉嫌虐兒已非首次，她曾於去年目擊胡掌摑一名K1、有特殊學習需要(SEN)學生，「佢喺學校周圍跑，唔小心搲到胡校長，一巴掌刮落個小朋友度」，惟上報後未有下文，她續說，有主任曾向胡肖霞反映事件有問題，惟隨後遭辭退。

教師X續說，自教職員集體公開控訴，胡對涉事教師抱仇恨態度，「覺得佢哋搞事」，她又透露，胡一直對教員態度欠佳，「又鬧（我哋）垃圾、無文化，無一個專業（學位）。」

跟進事件的油尖旺區議員李傲然認為事件不可原諒。（余俊亮攝）

跟進事件的油尖旺區議員李傲然，則認為事件不可原諒，認為其作為一校之長，理應愛錫學生，但竟在師生面前破口大罵，可見其非但毫無反省，且變本加厲。他續指，截至今早為止，已收到7封來自家長的投訴，有家長表明孩子返家後表現奇怪，經反覆哄問下始透露原委，「（小朋友）又問咩叫畜牲、黑心同陰險」，該家長電郵表明，如事件查明屬實，將向教育局作出投訴。

有家長電郵區議員李傲然，指校長涉於師生面前破口大罵。(李傲然提供)

胡肖霞日前接受《香港01》及其他傳媒查詢時批評教員受人煽動及抹黑，李傲然否認指，「我咁得閒嘅話，不如瞓多啲」，他認為，事到如今，愈來愈多師生受害，必須嚴肅跟進，「如果一早妥善處理，就唔駛搞成咁。」李傲然表明，將向教育局及相關執法部門跟進投訴。