要求學童徒手撿起糞便　更拍片廣傳　幼稚園教師惡行激起網絡公憤

又傳出幼兒園老師不當管教，而這次的行為讓所有人幾乎都不法認同！



孩子如廁訓練對老師、家長都是必須認真看待的一環，太慢訓練，會讓孩子的自主能力跟不上其他孩子，操之過急又會讓孩子在壓力下，反而對如廁產生抗拒。但無論如何，在此階段若孩子不小心便溺在不對的地方，都該給予正確且有耐心的引導，但近日網路瘋傳的影片，老師卻用一個不的方式處理，讓網友們看了都憤怒不已。

男童失控大便在小便斗，老師命其用手撿拾糞便，並且拍下過程當笑話

影片中一名幼兒園的男童，用手撿拾糞便2次，而影片下方還有段文字寫著「笑死我，自己的大便自己撿！」另一段畫面，學生拿在手中的大便不小心落地，再次被要求撿起，不過PO片者只覺得好笑，「真的發自內心的矮額欸妳！恰北北老師！」

（媽媽寶寶提供）

原來事情是因為孩子不小心失控，大便在小便斗中，老師認為「孩子需要負責」，因此讓孩子自己徒手撿糞便。但這樣的作法，以及拍攝影片傳給親友一起「取笑」，馬上引起公憤。

網友們憤怒地表示，就算孩子做錯事了，老師也不該要求徒手抓糞便，為人師表有想過孩子的心理會受到創傷嗎？後續糞便掉落，老師又指地上讓學生再撿一次，還搭配訕笑聲，直言這樣不叫虐童，那怎樣才叫虐童？

影片隨後也被投稿至爆料公社，很快激起網友怒火，「扯爆，檢舉老師送下去」、「我的天！這個這個真的不行欸」、「我會要求學校叫老師親自示範一次」、「就算小朋友是故意的，老師要要求他自己撿自己處理，學校也有夾子吧？這個老師叫小朋友直接徒手撿也太可惡了！」。

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訓練如廁應有耐心，一點進步對孩子來說都需要很大的鼓勵與贊美

要知道，孩子學習如廁的過程，是一項重大改變，因此當孩子有一點進步，甚至成功達標，就應該當下給予肯定與讚美，若進步幅度很小，也要適時給予安慰鼓勵，避免孩子將如廁與壓力或焦慮有聯想，加深脫掉尿布的難度。

每個孩子的適應速度不一樣，身為幼兒園老師，需要陪著孩子反覆嘗試，並抱持有耐心與鼓勵的態度。當然可以教孩子，做錯事情了要自己負責，但若是以這種羞辱人的方式，並非恰當的作法，也難怪網路上出現大量的反彈聲量。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：幼兒老師命令孩子「徒手撿屎」，只因孩子大到小便斗，還拍成影片嘲笑！全網爆氣！】