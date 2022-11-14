強制舉報虐兒｜議員憂教師管教被當虐兒　孫玉菡：要分清係兩樣嘢

政府擬就強制舉報虐兒機制立法，勞工及福利局局長孫玉菡今日（14日）出席立法會福利事務委員會會議，多名議員關注機制設立後，專業人士因怕負上刑責而「濫報」；有議員則提到，特殊學校教師與學童有時難免有身體接觸，相關機制令業界感到莫大壓力，孫玉菡在會上回應時指管教與虐兒屬兩件事，「正常管教唔需要擔心，我覺得係分得清。」



虐兒問題響起警號。（資料圖片）

據立法會福利事務委員會文件，當局建議將適用強制舉報機制的兒童界定為18歲以下人士，將經常接觸兒童而其專業或工作現受某種形式監管的從業員，包括社工、教師、護士、牙醫、各類醫療專業人員等列為強制舉報者。

在機制下，如強制舉報者發現18歲以下受到嚴重傷害、或有受嚴重傷害的迫切危機，包括身體虐待、性侵犯、心理虐待、及疏忽照顧，須強制舉報，違規者最高可判監禁3個月及罰款5萬元。當局今年底會推出網上研討會，並預計明年中將設電子學習平台，為須強制舉報的專業人士提供培訓。

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當局預期機制設立後舉報會上升 但認為濫報不易發生

議員周小松在會上質詢當局會如何處理專業人士或因害怕誤墜法網而濫報，孫玉菡回應指預期機制設立後，舉報數字會上升，但認為未必會有濫報，並稱「濫報我唔覺得會輕易發生，因為佢哋真係專業人士，同受過培訓。」

議員關注教師壓力 孫玉菡：要分清管教同虐兒係兩樣嘢

議員楊永杰及郭玲麗則關注，機制會令教師壓力培增，郭玲麗更提到特殊學校教師有時難以避免與學童會有身體接觸，質詢當局會如何處理。

孫玉菡說，「我覺得要分清管教同虐兒係兩樣嘢，一個小朋友成長過程當然要通過要管教，小朋友成長過程有時曳，有時係需要管教。」他續稱能理解業界的擔心，當局已舉辦17場諮詢解答業界擔憂，「正常管教唔需要擔心，我覺得係分得清。」

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

罰則輕重有爭議 孫玉菡重申要取平衡

有議員在會上質疑當局提出的罰則過輕，但同時有議員認為罰則令各類專業人士備受壓力。其中議員容海恩直指「知情不報形同共犯」，又提到法國類似法例，知情不報人士最高刑罰要監禁5年，促政府檢視。

孫玉菡回應時重申，罰則是與其他知情不報的法例看齊，又指當局想取得平衡，而入獄或影響專業人士的專業資格，相信專業人士在這個罰則下已經會很著緊，「唔好話監禁3個月，即使監禁1日，對佢懲罰都好大，佢哋最擔心係專業資格。」

不過，議員葛珮帆則表示，難以接受孫玉菡的說法，認為說法不合理，續稱「金融個啲都係專業人士，點解金融罪案又罰得咁重呢？」

至於未有訂明何謂「合理時間」內舉報，孫玉菡亦重申難以訂明具體時間，經商討後決定採用原則性要求，而合理時間亦屬慣用字眼，足以給予專業人士清晰訊息，當他們知留意到虐兒就要舉報。