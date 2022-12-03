李家超舊居帝庭園、豪宅君頤峰等四處污水陽性　4.5萬人須快測

撰文：馬煒傑
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政府今日（3日）表示，油尖旺區君頤峰及帝庭園、西貢區將軍澳怡心園及葵青區石蔭東邨共四屋苑的污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約45,000個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。帝庭園為特首李家超搬入禮賓府前舊居。

政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，因應以下3區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約四萬五千個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

油尖旺區 — 君頤峰及帝庭園

西貢區（將軍澳) — 怡心園

葵青區 — 石蔭東邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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