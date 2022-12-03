確診破萬　患者輕症為主　許樹昌：醫療系統若可負荷毋須收緊措施

近日疫情反彈，單日確診連續兩日徘徊在一萬宗水平，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（3日）在電台節目表示，雖然目前的病毒即時繁殖率達1.12，數字或會在上升之後逐步回落，現時患者均以輕症為主，只要醫療系統能夠負荷，認為毋須收緊社交距離措施。

不過，安老院的院友感染個案中，約三分之一屬於二次感染，死亡風險為2%，較整體水平高，需要繼續加強推動院舍疫苗接種。



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衞生防護中心轄下聯合科學委員會聯同行政長官專家顧問團日前會議後，建議18歲以上的成人、院舍及免疫力低市民可按需要接種第五針。許樹昌表示，已接種四針疫苗或者已打三針並曾確診的成人，可接種多一針二價疫苗，有關建議仍待政府批准，而曾接種科興的長者，可以選擇復必泰二價疫苗作為加強劑，同樣安全有效，但12至17歲青少年則限接種二價疫苗當為第四針。

本港的疫苗接種總劑次已逾二千萬，惟僅約21%的3歲以下小朋友接種了第一針，80歲或以上長者，第一針接種率亦僅為72%。許樹昌稱，幼童接種比例仍不理想，而且只打一針的保護力有限。

許樹昌表示，院舍長者二之感染比率高達33%。(資料圖片)

許樹昌表示，近期院舍確診數字上升，安老院的院友感染個案中，二次感染比率高達33%，遠高於整體4.4%的水平，有長者即使已打三針，也需要入院治療，安老院爆發的死亡風險更達到2.1%，比社區長者約0.48%為高，「打三針長者仍然有唔少要入院，11月有四個星期有千幾人係80歲以上，打過三針都要入院。」他指，因為即使打了三針，但隨著時間過去免疫反應會開始下降，故要繼續加強院舍疫苗接種。