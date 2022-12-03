強制檢測｜Ocean One、富澤花園等35處 九龍城大範圍樓宇上榜
疫情反覆，醫務衞生局今日（3日）晚上發出新一份強制檢測公告，再有合共35處上榜，因有多宗陽性而上榜的大廈中，觀塘區以6幢要強檢佔最多，涉及油塘Ocean One、華苑大廈、和樂邨等；其他包括北角富澤花園富達閣、北角御皇臺、荃灣縉庭山 3 座及樂悠居、馬鞍山迎海．星灣 19 座等。另外，在九龍城太子道西和聯合道一帶，因污水檢測呈陽性而大範圍上榜。
根據公告，任何人在11月27日至本月3日曾身處名單中大廈超過兩小時，須於明日或後日（4日或5日）進行核酸檢測。
▼12月3日 強制檢測大廈名單▼
北角富澤花園、荃灣縉庭山、馬鞍山新港城各一幢上榜
當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有30個指明地方被納入強制檢測公告，觀塘以6幢上榜佔最多，涉及秀茂坪曉光大廈曉明閣、牛頭角彩盈邨盈順樓、觀塘順安邨安頌樓、觀塘華苑大廈 B 座、觀塘和樂邨建安樓，以及油塘崇信街6號Ocean One。
東區、荃灣和沙田區各以3幢上榜排第二，當中東區的上榜大廈包括北角富澤花園富達閣、北角英皇道 933 號御皇臺、柴灣茵翠苑茵榮閣；荃灣則有荃灣縉庭山 3 座、荃灣楊屋道 138 號樂悠居、荃灣石圍角邨石葵樓；沙田則包括大圍美田邨美秀樓、馬鞍山迎海．星灣 19 座，以及馬鞍山新港城海濤居 3 座。
▼12月3日 部份強檢大廈▼
太子道西 、聯合道、福佬村道部份大廈納入強檢名單
另外，東區、九龍城、沙田、西貢和元朗各均一處採集到檢測呈陽性的污水樣本，其中九龍城太子道西 348-360 號(雙號門牌)、聯合道2-16號(雙號門牌)、聯合道 18 號蔚盈軒、 聯合道 36-46 號(雙號門牌)、 福佬村道 1-49 號(單號門牌)的大廈居民都要進行檢測。
其他四處共涉及六幢大廈，為：筲箕灣東濤苑映濤閣、愛東邨愛寶樓及東濤苑暉濤閣
；馬鞍山錦英苑錦智閣；將軍澳寶明苑寶柏閣；天水圍俊宏軒 3、 4 及 5 座。
12月3日強檢大廈：
北角富澤花園富達閣
北角英皇道 933 號御皇臺
柴灣茵翠苑茵榮閣
旺角海富苑海嵐閣
九龍城嘉匯 7 座
土瓜灣欣榮花園 4 座
慈雲山慈民邨民泰樓
秀茂坪曉光大廈曉明閣
牛頭角彩盈邨盈順樓
觀塘順安邨安頌樓
觀塘華苑大廈 B 座
觀塘和樂邨建安樓
油塘崇信街6號Ocean One
東涌滿東邨滿順樓
青衣偉景花園 2 座
青衣翠怡花園 3 座
荃灣縉庭山 3 座
荃灣楊屋道 138 號樂悠居
荃灣石圍角邨石葵樓
屯門富泰邨愛泰樓
屯門寶怡花園 1 座
屯門大興花園 2 期 1 座
天水圍嘉湖山莊麗湖居 6 座
大圍美田邨美秀樓
馬鞍山迎海．星灣 19 座
馬鞍山新港城海濤居 3 座
大埔寶雅苑逸和閣
上水清河邨清澤樓
上水天平邨天美樓
將軍澳寶林邨寶仁樓
12月3日污水樣本陽性須強檢大廈：
．筲箕灣東濤苑映濤閣、愛東邨愛寶樓及東濤苑暉濤閣
．九龍城太子道西 348-360 號(雙號門牌)、聯合道2-16號(雙號門牌)、聯合道 18 號蔚盈軒、 聯合道 36-46 號(雙號門牌)、 福佬村道 1-49 號(單號門牌)
．馬鞍山錦英苑錦智閣
．將軍澳寶明苑寶柏閣
．天水圍俊宏軒 3、 4 及 5 座