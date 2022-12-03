強制檢測｜Ocean One、富澤花園等35處　九龍城大範圍樓宇上榜

疫情反覆，醫務衞生局今日（3日）晚上發出新一份強制檢測公告，再有合共35處上榜，因有多宗陽性而上榜的大廈中，觀塘區以6幢要強檢佔最多，涉及油塘Ocean One、華苑大廈、和樂邨等；其他包括北角富澤花園富達閣、北角御皇臺、荃灣縉庭山 3 座及樂悠居、馬鞍山迎海．星灣 19 座等。另外，在九龍城太子道西和聯合道一帶，因污水檢測呈陽性而大範圍上榜。



根據公告，任何人在11月27日至本月3日曾身處名單中大廈超過兩小時，須於明日或後日（4日或5日）進行核酸檢測。



▼12月3日 強制檢測大廈名單▼



+ 3

北角富澤花園、荃灣縉庭山、馬鞍山新港城各一幢上榜

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有30個指明地方被納入強制檢測公告，觀塘以6幢上榜佔最多，涉及秀茂坪曉光大廈曉明閣、牛頭角彩盈邨盈順樓、觀塘順安邨安頌樓、觀塘華苑大廈 B 座、觀塘和樂邨建安樓，以及油塘崇信街6號Ocean One。

東區、荃灣和沙田區各以3幢上榜排第二，當中東區的上榜大廈包括北角富澤花園富達閣、北角英皇道 933 號御皇臺、柴灣茵翠苑茵榮閣；荃灣則有荃灣縉庭山 3 座、荃灣楊屋道 138 號樂悠居、荃灣石圍角邨石葵樓；沙田則包括大圍美田邨美秀樓、馬鞍山迎海．星灣 19 座，以及馬鞍山新港城海濤居 3 座。

▼12月3日 部份強檢大廈▼



+ 6

太子道西 、聯合道、福佬村道部份大廈納入強檢名單

另外，東區、九龍城、沙田、西貢和元朗各均一處採集到檢測呈陽性的污水樣本，其中九龍城太子道西 348-360 號(雙號門牌)、聯合道2-16號(雙號門牌)、聯合道 18 號蔚盈軒、 聯合道 36-46 號(雙號門牌)、 福佬村道 1-49 號(單號門牌)的大廈居民都要進行檢測。

其他四處共涉及六幢大廈，為：筲箕灣東濤苑映濤閣、愛東邨愛寶樓及東濤苑暉濤閣

；馬鞍山錦英苑錦智閣；將軍澳寶明苑寶柏閣；天水圍俊宏軒 3、 4 及 5 座。

12月3日強檢大廈：



北角富澤花園富達閣

北角英皇道 933 號御皇臺

柴灣茵翠苑茵榮閣

旺角海富苑海嵐閣

九龍城嘉匯 7 座

土瓜灣欣榮花園 4 座

慈雲山慈民邨民泰樓

秀茂坪曉光大廈曉明閣

牛頭角彩盈邨盈順樓

觀塘順安邨安頌樓

觀塘華苑大廈 B 座

觀塘和樂邨建安樓

油塘崇信街6號Ocean One

東涌滿東邨滿順樓

青衣偉景花園 2 座

青衣翠怡花園 3 座

荃灣縉庭山 3 座

荃灣楊屋道 138 號樂悠居

荃灣石圍角邨石葵樓

屯門富泰邨愛泰樓

屯門寶怡花園 1 座

屯門大興花園 2 期 1 座

天水圍嘉湖山莊麗湖居 6 座

大圍美田邨美秀樓

馬鞍山迎海．星灣 19 座

馬鞍山新港城海濤居 3 座

大埔寶雅苑逸和閣

上水清河邨清澤樓

上水天平邨天美樓

將軍澳寶林邨寶仁樓

12月3日污水樣本陽性須強檢大廈：



．筲箕灣東濤苑映濤閣、愛東邨愛寶樓及東濤苑暉濤閣

．九龍城太子道西 348-360 號(雙號門牌)、聯合道2-16號(雙號門牌)、聯合道 18 號蔚盈軒、 聯合道 36-46 號(雙號門牌)、 福佬村道 1-49 號(單號門牌)

．馬鞍山錦英苑錦智閣

．將軍澳寶明苑寶柏閣

．天水圍俊宏軒 3、 4 及 5 座