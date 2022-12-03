疫情｜連續三日達萬宗　17患者不治　4人死後殮房採遺體樣本確診

新冠肺炎疫情大反彈，衞生署今日（3日）確診數字連續三日達一萬宗水平，有10,111人確診，較昨日升逾1.15%；當中497宗為輸入個案，佔整個個案僅4.92%，比率為「0+3」後新低。



另外，死亡數字近日亦持續高升，今日多17人死亡，最年輕僅40歲，累計死亡人數為 10,790人；當中四宗是殮房遺體樣本檢測呈陽性，即死後確診，數字為5月初後近七個月單日匯報最多一次。七日平均死亡人數為16.9，七日平均死亡率維持0.189%。



今日疫情概要：



-單日確診再破萬宗，增10,111宗確診。

-輸入個案497宗，佔整體個案比率下降至4.92%；相比同日13,121名機場入境人數，比率則為3.79%，七日平均比率是3.9% 。

-新增17名患者死亡，其中4宗屬殮房報告個案。7日平均死亡率為0.189%，整體死亡率維持0.50%，累計死亡人數為10,790人。

-本地個案帶新變種病毒株BQ.1.1多4宗至121宗。

-留院累計2,765宗，其中321人為新確診，新增11宗危殆及12宗嚴重個案。

輸入個案佔4.92% 佔入境人數維持4%水平

新冠確診數字持續上升，本港今新增10,111宗確診，相隔一日後再破一萬宗關口，較昨日9,996宗升逾1.15%，連續三日達一萬宗水平，比前日高位10,137少26宗。

確診個案中有9,614宗為本地感染個案，其餘則為輸入個案，佔整體個案4.92%，創放寬「0+3」入境措施後的新低。新增的497宗輸入個案，225宗涉及機場檢測樣本、221宗涉及第一至三日樣本，餘下51宗涉及第四至七日樣本。

由於昨有13,121人經機場入境，故陽性比率為3.79%，仍維持在4%的水平。另外，七日平均確診人數為585，平均確診率為3.90%。

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+ 40

衞生署公共衞生化驗服務處於11月24日至30日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約70.78%（七天移動平均比例）。

BQ.1.1亞系個案增4宗 一患者無打過針

值得注意的是，BA.5亞系個案持續下降，意味新變異病毒株愈來愈多。本地個案中今再新增4宗新變異病毒株，全為BQ.1.1亞系個案，年齡介乎29至34歲，一人沒有打針、一人打了兩針、兩人打了三針。本地個案中累計發現104宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、4宗BF.7及121宗BQ.1.1亞系個案。

至於輸入個案方面，則僅新增一宗XBB，累計發現225宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及36宗BQ.1.1亞系個案

染疫22個月大幼童仍在深切治療病房

截至今日凌晨零時零分，共有2,765名確診2019冠狀病毒病的病人留醫治療，當中有321名新增確診病人，留醫的病人中，289名病人正接受氧氣治療，另有16名病人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報11名危殆病人及12名嚴重病人，現時合共有52名危殆及78名嚴重病人，當中15名危殆病人正接受深切治療。15名危殆病人正接受深切治療中包括早前公布的一名22個月大幼童，其現時情況仍為危殆。

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13患者公立醫院離世 最年輕僅40歲

另外，過去一日共有17人離世，包括13宗確診病人在公立醫院及4宗公眾殮房個案離世個案。13宗確診病人在公立醫院中，分別為11男2女，年齡介乎40歲至98歲，1人來自院舍。打針方面，2人沒有打針、1 位打了4針、 9人打了3針、1人打了1針。現時累計死亡人數為 10,790人。七日平均死亡人數為16.9，七日平均死亡率維持0.189%。

四人死後遺體樣本檢測呈陽性 一人已打四針

今次公布的公眾殮房個案佔四宗，是自5月6日錄得4宗後，近七個月單日匯報最多一次。四人全為男性，年齡介乎66至97歲，死亡時間為10月中至11月底；打疫苗方面，一人打了兩針、兩人打了三針、1人打了四針。

學校方面，由於今日為周未，故沒有呈報個案，但亦有27間學校個別班級需要停課7天的學校，當中11間為中學。至於院舍方面，呈報陽性個案院舍數目達19間，分別為12間安老院舍及7間殘疾人士院舍 ，當中有24名院友及名5員工確診。另有52名院友需要隔離。當中錦濤護老中心及保良局八二顯徑中心分別有4名院友及3名院友確診，屬較多確診個案的院舍。

呈報陽性個案的安老院舍：

主恩崇德護理院

慶樺護老院

中華基督教禮賢會香港區會禮賢會王少清頤養院

錦濤護老中心

明愛李嘉誠護理安老院

東華三院何東安老院

東華三院梁昌紀念安老院

光愛中心有限公司 - 光愛敬老院

保良局癸未年樂頤居暨耆安長者日間護理中心

保良局樂安居暨耆盛長者日間護理中心

東華三院何玉清翠柳頤庭

頤和園護老中心（紅磡）



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



仁濟醫院上環復康服務中心

新生精神康復會天悅宿舍

新生精神康復會山景宿舍

明愛粉嶺宿舍

保良局八二顯徑中心

基督教懷智服務處水泉澳中心及宿舍

聖雅各福群會復康服務曉明居



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