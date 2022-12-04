三隧分流｜當局曾考慮劃一收費　林世雄：新定價較溫和可取

政府提出三隧分流建議，其中私家車西隧過海收費將減至60元，紅隧和東隧則加價至30元，的士劃一定價25元，當局建議明年首季修例，同年8月初生效。運輸及物流局局長林世雄今日(4日)於電台節目表示，曾考慮三隧劃一收費至40元或50元，但認為新收費模式相對較溫和及可取，盼可理順車流，同時改變駕駛人士習慣。

林又提到，明年8月後始推行不同時段不同收費，他指，若於短時間内大幅度改變三隧收費結構和水平，市民未必接受，且社會仍處於復常階段，當局亦需時籌備遙距繳費新技術，遂決定以兩步走方式循序漸進。他表明，政府會同時研究泊車轉乘優惠詳情，長遠亦會規劃綜合泊車轉乘樞紐，例如設商場和銀行等一站式服務。



政府提出新的三隧分流建議。（資料圖片）

林世雄在商台《政好星期天》指，現時西隧收費75元較貴，致紅隧及東隧交通擠塞嚴重，亦影響非過海的跨區市民，當局將於明年8月收回西隧專營權，他指曾諮詢不同持分者，「大部分人都覺得西隧要減價，唔可以話係主流，但都係相當嘅意見」，林世雄盼新方案可理順車流，同時改變駕駛人士習慣。

如果只係西隧減到60蚊，紅隧同東隧唔上調，收費差距仍然大，未必可以製造到分流誘因。 運輸及物流局局長林世雄

林世雄表示，除需減西隧收費外，亦要一併考慮紅隧及東隧收費差距，遂需微調兩隧收費價格，盼可改變駕駛習慣，「如果只係西隧減到60蚊，紅隧同東隧唔上調，收費差距仍然大，未必可以製造到分流誘因。」他又解釋，若三隧劃一收費至40元並不可取，劃一收費至50元則變相令紅隧及東隧加價30元，同樣不可行，他認為目前新定價則相對溫和。

指的士劃一收費可避免「兜路」

他又指，相信新方案推行後，總車流量與目前相若，雖然新收費模式屬「中途方案」，料可提供分流及發揮紓緩交通作用。的士方面，他表示，其佔過整體海車流逾一成，相信將的士三隧收費劃一訂為25元，可避免司機和乘客選擇「兜路」，對分流有幫助。

運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片/林若勤攝）

明年8月後推不同時段不同收費

林提到，當局考慮後決定用兩步走方式，即第二階段 (明年8月後)始推行不同時段不同收費，他解釋指，若於短時間内大幅度改變三隧收費結構和水平，市民未必接受，且社會仍處於復常階段，旅客量和跨境交通物流仍然較少，當局亦要籌備「易通行」新科技，以便開展遙距繳費。

林世雄表明，政府會研究泊車轉乘優惠詳情，長遠亦會規劃綜合泊車轉乘樞紐，例如設商場和銀行等一站式服務，吸引市民尤其是新界居民多使用公共交通工具。

不停車繳費年底推行

林世雄於訪問後會見傳媒時補充指，會於今年底推出不停車繳費方案（「易通行」），首先會在青沙管制區推行。他表明，有信心明年中會在三條過海隧道實施「易通行」，當推行新隧道收費時，亦會同步實施不停車繳費。

▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌路軌現場▼



港鐵事故如涉高層 要求薪酬與表現掛勾

對於港鐵近月再發生列車車門飛脫事故，林世雄指，港鐵在維修營運方面責無旁貸，機電署有主動以風險為本抽樣檢查關鍵系統運作和維修情況，以確保安全，亦會繼續督責港鐵完善相關機制。至於港鐵疏散乘客處理手法引起爭議，當局事後有提醒港鐵，亦得悉對方會於一個月內加強車長培訓，包括疏散程序，機電署亦要求港鐵於6個月內重新檢視所有隧道內構築物。

他又提到，觀塘線已營運逾40年，故巡查及維修俱見重要，當局會繼續密切監管港鐵做好維修養護工作，他又提到，若發現事故成因與高層決定相關，政府會要求港鐵按事故嚴重程度，考慮每年向高層發放與表現相關的薪酬。