三隧分流｜C15+反對政府方案　促分時段收費　三隧晚8時後劃一$15

政府提出三條過海隧道分流建議，私家車用西隧過海，收費減至60元，紅隧和東隧同樣加價至30元；的士使用三隧劃一收25元，計劃明年首季開展相關法例修訂，建議8月初生效，隨後第二階段將推不同時段不同收費。

立法會議員聯盟「C15+」今日（1日）召開記者會表明不認同方案，認為政府應該以分時段收費的形式疏導交通，長遠要建第4條過海隧道。其中，西隧非繁忙時段收費應降至30元。



政府方案不能改善過海交通流量

「C15+」14名議員包括江玉歡、朱國強、吳傑莊、林素蔚、林順潮、林筱魯、梁文廣、陳月明、陳紹雄、張欣宇、楊永杰、鄧飛、劉智鵬及蘇長荣。他們質疑政府方案未能理順過海交通流量，善用三條過海隧道容車量，以及遏抑和分散繁忙時段過量的交通需求。他們反對政府藉收回西隧時機，將紅隧及東隧加價。

他們認為，過海陸路交通根本問題在於三隧總設計車流量，已經不能滿足市民使用需求：「現時在早上繁忙時段，三隧早上和傍晚總計，每小時最高車流分別達到三隧設計流量總和的126% 和123%。其中紅隧擠塞情况最為嚴重，在早晚繁忙時段每小時最高車流量達到設計車流量的150%。故此，政府方案並不能改善過海交通的總流量，反有可能導致本不擠塞的西隧在高峰時段與紅隧、東隧同樣擠塞，造成『三隧齊塞』，最終甚會影響到現時以西隧『特快過海』為賣點的過海隧道巴士。」

C15+反對政府現行方案。圖為C15+昨日與運輸及物流局局長林世雄會面的情況。（吳傑莊fb圖片）

根治過海交通問題須建第四條隧道

「C15+」議員認為，在目前的經濟環境下大幅提高過海隧道交通費用，並不符合社會心理預期，對市民來講更加難以接受。此外，現時在非繁忙時段紅隧依舊擠塞，西隧車流則較疏落，然而在政府方案中，西隧（$60）和紅隧（$30）之間仍有一倍的價格差距，未能吸引現時紅隧使用者在非繁忙時間轉用西隧，對分流及盡用西隧容量的作用不大。況且在地理上，東隧與另外兩條隧道有相當距離，本身使用量亦已超過設計流量上限，政府方案很難產生分流效果，連帶亦提高東隧收費，勢必增加市民負擔。他們認為，政府應落實興建第四條海底隧道，疏導交通。

促取消公共交通工具過海收費

C15+團隊綜合資料，提出新的收費方案及建議，目的是採取「不同時段不同收費」方式，平衡不同時段交通流量，於非繁忙時段調節三隧價格，具體內容包括：

1、繁忙時段，即早上7至10時與下午5至8時，調低西隧私家車收費，紅隧和東隧收費則保持不變（西隧60元，紅隧20元，東隧25元）；

2、早上10時至下午5時，西隧調降至30元，同時保持紅隧與東隧原收費不變；

3、晚上8時至翌日早上7時，三隧均調降為15元。

取消公共交通隧道費 節省成本在票價反映

張欣宇補充，收費轉換時可採用微調方式，例如可以每10分鐘調整5元，新加坡亦是採用類似做法，並沒有出現混亂。C15+同時建議取消公共交通工具過海收費，將所節省的成本反映在交通工具票價中，鼓勵市民搭乘公共交通工具；同時調低商用車輛過海隧道收費。