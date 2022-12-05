每周疫情｜上周三度每日萬宗個案　確診按周飆11%　危重死亡俱升

政府形容本地個案正在升温，且升得頗急，回顧上周（11月28日至4日）疫情三度上萬宗，錄得本地及輸入個案共63,863宗，比之前一周（11月21日至27日）增加近6,500宗，增幅達11.2%。上周平均留醫病人總數升7.22%，達到2,762人，平均危重總數增17.1%至130人，而上周有114名患者不治，按周增22.6%，而對比患者數目的7日平均死亡率，上周微升0.02個百分點至0.18%。



▼12月1日 新冠疫情記者會▼



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上周確診個案達63,863宗 輸入個案增2.3%

上周確診個案共有63,863宗個案，較之前一周的57,414宗，增加6,449宗或11.2%。輸入個案方面，上周的輸入個案為4,249宗，比再上一周增2.3%；上周7日平均輸入個案佔整體個案比率為6.75%，稍微下降0.55個百分點。

上周變種病毒數字則出現上升趨勢，截至本周日（4日）零時零分，本地個案方面，XBB增加30%至104宗、XBD增12.5%至18宗、BF.7翻倍至4宗、BQ.1.1增18.6%至121宗。至於其他本地變異病毒新型個案數字則維持不變。

▼12月3日 公務員事務局商場谷針▼



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留醫病人七日平均數升7% 每日平均300多人新入院

留醫病人人數方面，截至昨日的七日平均為2,762人，比對上一周多7.22%，至上周日平均新入院病人仍在300多人水平徘徊，按周增3.28%。

上周單日新增危殆及嚴重個案有上升趨勢，由對上一周七日平均為23人，按周增4.54%。上周平均危重總數為130人，比再上一周增17.1%。而危殆及嚴重個案總數昨日共升至140宗，亦創至少5個多月以來新高。其中正接受深切治療人數亦達20人，重返9月22日以來高位。

上周共114名病人離世 按周增22.6%

死亡個案方面，上周共114名病人離世，比對上一周多21人或22.6%，7日平均死亡人數為16.3人，本港累計有10,806人離世，7日平均死亡率由0.16%升至0.18%。