將軍澳綫停駛｜工程師料車卡脫鈎僅靠車廂通道連接　乘客極危險

港鐵將軍澳線今日（5日）發生事故，車卡連接位疑似移位，令過千乘客要摸黑沿路軌逃生。香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生分析現場照片後，認為很大機會是兩個車卡之間的掛鈎鬆脫，若分析屬實，將是本港鐵路史上第二次發生車卡掛鉤鬆脫事故，認為事件十分嚴重，甚至可造成乘客受傷，促請港鐵徹查並改善列車設計。他續指，港鐵在一年內接連發生三次嚴重事故，建議乘客避免站立在兩個車卡的連接位，以及不要挨住車門等，盡可能「企直」，以免列車發生問題時受傷。

曾任港鐵工程師的立法會議員張欣宇亦表示，甩卡是列車最嚴重事故，「真係可以兩截車一分為二，咁你諗下，喺中間嘅乘客如果跌落嚟，後果係可以不堪設想。」



據了解，港鐵的車廂連接車鈎有兩種，分別是自動車鈎及半自動車鈎，今次出事的連接位屬於後者。而車鈎上面車箱位置內的行人通道，亦稱「gangway」，據現場圖片可見，車廂僅靠通道「拉住」兩個車廂。

張年生亦看過消防處及西貢區議員方國珊發布的相片後表示，事發一刻可見到車廂連接的位置，地下橡膠「有啲黑色嘅漬，代表嗰度係離開咗，就好似係離咗位。」他又指，隨後的相片亦見到兩個車卡連接位有縫隙，認為很明顯是車鈎鬆脫，旁邊亦有黑色的鐵，該處是用以固定「風琴位」，惟該金屬物「彈咗出嚟，嗰度應該就係已經離開咗㗎喇個車卡。」

他強調，今次事故是連接兩卡車的掛鈎「甩咗，或者離開咗」，形容非常嚴重，亦是本港鐵路史上第二宗車鈎鬆脫事故，對上一次是已1993年荃灣線大窩口站。

當年一個車卡的連接器鬆脫，導致最後3卡車廂與前面車卡分離，失去動力後停在隧道內。惟車長未察覺列車脫卡，駛至大窩口站時，經月台職員通知才揭發事故，當時成為全球首宗港鐵脫卡事故。

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生。（網上圖片）

張年生指，港鐵當年隨即改善車卡設計，增加「輔助的機械式鎖扣」，「就算所有連接通曬，輔助式機械鎖扣啱啱套到實嘅，佢連咗、扣實咗先行得嘅」，惟未知有關裝置是否只應用在舊車（M-Train），而今次事故發生在南韓製列車（K-Train）未知是否配備相關裝置。

惟他強調，現時K-Train的設計仍然安全，因為一旦列車的電力裝置偵測到車卡掛鈎鬆銳，便會隨即斷電，亦能解釋到為何事故後，車廂一片漆黑及隨即停駛，另外列車亦配備壓縮空氣線路，一旦發生任何事故，亦會隨即漏氣，隨即「落brake（刹車器）」，但仍然相較舊車仍然「差啲」，或需研究如何改善設計。

▼12月5日 港鐵將軍澳線車卡疑移位鬆脫 乘客撤離港鐵站▼



料人為錯誤有關

至於事故成因，他認為南韓製的列車已在多地應用，故很大機會可以排除物料和環境等低級錯誤，質疑或與人為失誤有關，可能列車早前「入廠大修」，而維修員或無按車廠要求進行全套工序惹禍，「一般卡車個鉤唔會甩，鎖實咗就鎖實咗，咁可能係入咗廠大修就拆開咗，裝返埋嗰陣事會唔會就用錯嘢呢？」

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張欣宇。（資料圖片／鄭子峰攝）

張欣宇：喺中間嘅乘客如果跌落嚟，後果係可以不堪設想

曾任港鐵工程師的立法會議員張欣宇表示，一般車卡「甩鈎」可循兩大方向研究事故成因，分別是車卡本身出現機件故障，連接鬆脫或金屬老化，以及如油麻地出軌事故般，車鈎被外物撞擊致鬆脫，但認為車鈎範圍細，被撞被機會較細，故機件故障的機會較大。

他續指，甩鈎是列車最嚴重事故，「真係可以兩截車一分為二，咁你諗下，喺中間嘅乘客如果跌落嚟，後果係可以不堪設想。」而港鐵過去一年接二連三出現嚴重事故，擔心是港鐵整體維修安排或維修管理方面，出現系統性風險和漏洞。

接投訴指人手嚴重短缺 工作「開始有甩漏」

張欣宇又指，近日接獲多名港鐵前線維修員投訴指，部門人手嚴重短缺，致工作「開始有啲甩漏」，憂慮因而令港鐵維修出現系統性風險，促請港鐵審視，並須交代相關數據和詳細調查結果。