女性健康｜卵巢早衰4大危險因子！醫教3招防卵巢受損、提早更年期

32歲台灣女星黃沐妍出道多年，近年人氣水漲船高，深受許多粉絲喜愛，豈料她近日自爆28歲時被醫師診斷為「卵巢早衰」，讓她相當挫折與不解，「我是一個這麼喜歡運動的人，怎麼會有這樣的問題？」



黃沐妍在社群平台表示，28歲時因緣際會去做了AMH值檢測，卻意外發現自己是卵巢早衰患者，也就是不容易受孕的族群，因此她當年直接凍了3次卵，她認為自己會卵巢早衰是天生的關係，「因為媽媽年輕時做了7次試管，真的太辛苦」。

什麼是卵巢早衰？卵巢早衰症狀（按圖👇👇👇）

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卵巢早衰4大危險因子

台灣萬芳醫院婦產科醫師張宇琪指出，卵巢早衰多與遺傳、本身有自體免疫疾病、環境污染以及壓力有關；現代人壓力大，又經常接觸環境荷爾蒙，因此，近年來門診中因卵巢早衰而求診的患者有上升的趨勢。

張宇琪補充，婦女停經年齡平均在48至52歲，若卵巢提早衰退，卵巢有可能會停止排卵，進而造成不孕，另外，當雌激素急速下降，會出現荷爾蒙缺乏的更年期症狀，實在不可不慎。

台灣衛生福利部台北醫院婦產科主治醫師林峻宏說明，並未有確切統計顯示，運動與卵巢早衰之間的關聯性，不過自己曾收治過幾個案例都是體重驟降、病態節食瘦身而可能促發卵巢早衰。

林峻宏解釋，88％卵巢早衰患者為不明原因引起，其他可能的危險因子為遺傳、基因異常、自體免疫抗體針對卵巢細胞，導致卵巢細胞被消耗、甲狀腺異常、泌乳激素過高、接受過卵巢手術、全身化學治療或放射線治療等，都有可能導致卵巢功能減退、喪失。

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卵巢早衰就是40歲前進入更年期

卵巢早衰也就是40歲以前進入更年期，當罹患卵巢早衰，早期症狀多數是「月經不規則」，患者在青春期的月經發展可能是正常的。林峻宏補充，約有0.1％患者是在30歲前發生卵巢早衰現象。

「吃好、睡好、把握青春」不怕提早更年期、卵巢受損

許多女性因壓力大，擔心自己提早進入更年期，也害怕卵巢受損，究竟該怎麼辦？林峻宏建議，最重要的是「吃好、睡好、把握青春」，有生育計劃的婦女應把握生育年齡，「卵巢品質隨年紀增加而下降」，若有月經不規則現象也不要輕忽，應儘早就醫尋求診治，尤其卵巢早衰患者還可能出現心血管疾病、骨質疏鬆、腦部退化、失智、抑鬱等問題。

林峻宏提醒，女性朋友運動也不要過量，根據台灣國健署建議，運動可遵循「333原則」，一周3次，每次30分鐘，心跳到130，維持正常運動，飲食也要均衡即可，若過量運動恐導致身體能量、脂肪不停消耗，有可能後續引發荷爾蒙不正常。

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DHEA維護卵巢功能

有些人會選擇補充DHEA幫助維持卵巢功能，林峻宏說，DHEA是雄性激素、雌激素、黃體素等的前驅物，一般女性朋友確實可以嘗試補充DHEA原料，而有備孕者需求則可以吃葉酸、B雜等。

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