脫髮｜朱古力防脫髮？日女親解攝取50g朱古力有效舒緩更年期不適

脫髮｜都市人飽受生活壓力而出現脫髮危機，而女性荷爾蒙出現變化更易引起毛髮生長問題，加上碰上更年期自律性神經失調，會導致血液無法流通至頭皮，使頭髮變得乾澀，形成脫髮的危機。市面上出現不少護髮的產品，但到底當中又有多少是真正能起效用呢？與其花錢購買護髮產品，不如採用天然又安全的方法吧！



脫髮｜持續食朱古力有效防脫髮？

近年許多研究都指出黑朱古力具有不同的健康效果，不少報告都表示黑朱古力含有40％至60％可可塊（cocoa mass），每天進食少量黑朱古力有助降低心血管類疾病，亦有抗肥胖、抗壓及改善糖尿病的效果。此外，黑朱古力原來亦具防脫髮的功效。

脫髮｜近年許多研究都指出黑朱古力具有不同的健康效果（IG@erikokusuta）

脫髮｜日女天天食50g有效朱古力 抑制更年期困擾

日本有名藝人楠田枝里子小姐，由於她本人超級喜歡朱古力，因此親自編寫了著作《朱古力的奇蹟》（中央公論新社）。書中介紹了不少有關朱古力的小故事，內容更提到朱古力有助改善更年期出現的生理及心理症狀。

脫髮｜楠田枝里子小姐親自編寫了著作《朱古力的奇蹟》（中央公論新社）（IG@erikokusuta）

其實女性停經前後的一段日子，身體內女性荷爾蒙分泌會逐漸減少，從而失去生殖能力及引致某些生理和心理轉變。當更年期出現後，不少女性都會出現脫髮的問題，全因年齡增長導致腦下垂體分泌的生長激素（hGH, human growth hormone）下降，肝臟製造的類胰島素生長因子-1（IGF-1, Insulin-like growth factor 1）亦會跟著降低。當女性荷爾蒙分泌減少，IGF－1的分泌亦會下降，此時女性就會容易出現各種生理及心理症狀，如異常盜汗、眩暈、心悸等自律神經失調症，甚至容易出現抑鬱、失眠、頭痛等症狀。

脫髮｜其實女性停經前後的一段日子，身體內女性荷爾蒙分泌會逐漸減少，從而失去生殖能力及引致某些生理和心理轉變（IG@erikokusuta）

從此可見，當女性踏入更年期後，荷爾蒙及IGF－1一同降低是有密切關係。但攝取適量朱古力中的可可多酚，IGF－1會跟著增加，並有效抑制更年期所帶來的困擾，如體重增加、脫髮等問題。楠田枝里子小姐亦曾深受更年期困擾，不時出現脫髮的問題，直至開始服用IGF－1的藥物後，改善了脫髮問題，也舒緩了更年期不適症狀。

脫髮｜日本有名藝人楠田枝里子小姐（IG@erikokusuta）

另外，楠田枝里子小姐亦分享自己每天必須會攝取約50g的朱古力，承上文亦有提及朱古力具有不同的健康效用，若果持續食用有效達到生髮效果。

脫髮｜預防脫髮4大中醫食療法

若果對朱古力不感興趣的女士，《01女生》記者亦曾經詢問了專業中醫師李依融，醫師提供了4個食療法飽受脫髮問題人士不妨一看及參考一下！

德善堂註冊中醫師李依融 香港大學中醫學碩士、南京中醫藥大學中醫學學士

【防脫髮食物｜中醫食療法】1. 黑豆烏髮蜜棗湯 {適合氣血虧虛者}



材料:

製首烏15克

黑豆30克

枸杞子10克

生薑2片

蜜棗2粒

瘦肉適量或烏雞1隻

材料洗淨後，肉類汆水，而黑豆浸泡數小時後，將所有材料放入鍋中，加入適量清水，大火煮起後慢煮2小時後飲用。

【防脫髮食物｜中醫食療法】1. 黑豆烏髮蜜棗湯 {適合氣血虧虛者}（souperteahk 網頁）

【防脫髮食物｜中醫食療法】2. 桑椹杞子麥冬湯 {適合肝腎不足者}



材料:

桑椹20克

枸杞子15克

麥冬15克

玉米1條

瘦肉適量

材料洗淨後，加入適量清水，大火煮起後慢煮1小時後飲用。

【防脫髮食物｜中醫食療法】2. 桑椹杞子麥冬湯 {適合肝腎不足者}（unsplash@Chinh Le Duc）

【防脫髮食物｜中醫食療法】3. 蓮藕綠豆土茯苓薏米湯 {適合濕熱重者}



材料:

蓮藕1個

綠豆20克

土茯苓15克

生熟薏米各30克

瘦肉或排骨適量

材料洗淨後，加入適量清水，大火煮起後慢煮1.5小時後飲用

【防脫髮食物｜中醫食療法】3. 蓮藕綠豆土茯苓薏米湯 {適合濕熱重者}（HK01）

【防脫髮食物｜中醫食療法】4. 側柏葉桑葉茶 {適合濕熱重者}



材料:

側柏葉10克

桑葉15克

大火煲起15分鐘後飲用

【防脫髮食物｜中醫食療法】4. 側柏葉桑葉茶 {適合濕熱重者}（unsplash）

* 脫髮除了因激素變化引起外，更關乎個人體質而受影響，建議服用食療保健前應先了解自身脫髮原因，而實際情況亦可向註冊中醫師查詢。