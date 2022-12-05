簡約公屋｜團體倡重新規劃選址　檢討造價高昂　撥款是否合理

截至9月底，過去12個月獲安置入住公屋的一般申請者的平均輪候時間為5.6年。關注基層住屋聯席今日（5日）就基層住屋情況向房屋局遞交請願信，建議政府檢視並取消配額及計分制，以及盡快檢視現金津貼試行計劃，並涵蓋非長者一人住戶。



全港劏房居民大聯盟今日亦就「簡約公屋」事宜向房屋局遞交請願信，建議政府重新規劃「簡約公屋」選址，將選址分散不同地區，特別是市區用地。 又建議政府檢討「簡約公屋」造價高昂的合理性，同時要求房屋局諮詢市民對「簡約公屋」的意見。



關注基層住屋聯席今日就基層住屋情況向房屋局遞交請願信，建議政府勿區分「一般公屋申請」及「非長者一人申請」的輪候隊伍，減少兩者輪候時間的差別待遇,避免基層與基層之間的對立。此外，為紓緩非長者一人住戶的困境，政府應盡快檢討政策，取消 「配額及計分制」，並將「非長者一人申請者」一同納入平均輪候時間為約三年的上樓目標。聯席亦建議政府應盡快覓地加建公屋，增加一人公屋單位比例及供應量，以改善他們長居於「不適切住房」的狀況。

另外，團體建議政府盡快檢討《現金津貼試行計劃》，並將試行計劃恆常化，涵蓋非長者一人住戶申請資格，舒緩經濟壓力。

至於過渡性房屋方面，團體希望當局延長過渡性房屋的租住期至獲配公屋、改變過其單位間隔設計，以及將其選址能設於市區。

政府披露簡約公屋首批項目4個選址。全港劏房居民大聯盟今日就「簡約公屋」事宜向房屋局遞交請願信，並指出現時屯門選址原定計劃為興建體育館，現在卻改為興建「簡約公屋」無疑犧牲了當區居民的權益。

至於上水及元朗選址偏遠，難以吸引到居民申請。參考現時同心村過渡性房屋，項目由今年5月開始入伙，至今僅有約6成居民入住。團體建議，政府切勿揀選已規劃作公屋設施之用地興建「簡約公屋」；而偏遠地區選址需要加強交通配套，同時促請政府履行承諾，盡快確定市區可發展「簡約公屋」用地。

團體亦提到，根據政府提交予立法會房屋事務委員會之「簡約公屋」文件，當中單以項目設計及建築工程估計費用計算，每個「簡約公屋」造價約為$890,000元，相比房委會年初公佈之 2022-2023年度之每個傳統公屋單位的建築成本$650,000，高出近37%。同時仍未計算需另外增聘人手營運及推展項目之開支。

團體又指出，「簡約公屋」營運年期最多只有5年，成本遠超項目實際果效。團體提醒立法會房委會委員需要慎重思量，撥款是否合理，否則「簡約公屋」只淪為滿足政府輪候數字之工具，未能真正惠及水深火熱的居民。

團體建議政府集中資源加興建傳統公屋。如政府未能以合理造價興建「簡約公屋」，可交予社會服務單位繼續推行過渡性房屋才更符合經濟效益。