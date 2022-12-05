簡約公屋｜何永賢否認造價貴稱每單位平均約68萬元　正覓市區地段

政府未來五年擬建3萬伙「簡約公屋」，四個選址分別位於元朗、上水及屯門，設計連建築工程費約268億元，當局將於明年首季向立法會申請撥款。

立法會房屋事務委員會今（5日）討論相關事宜，多名議員質疑每個單位建造成本平均89.3萬元過於高昂。房屋局局長何永賢則回應指，不應以整體造價計算，她指建築物本身總造價約200億元，即每個單位平均造價約68萬元，與公屋單位約65萬元成本相若。

有議員批評港府在資料不全情況下，向立會申一筆過撥款，何永賢則透露，項目推出時間緊迫，將在下月工務小組提交更多詳情，又透需正物色餘下兩萬伙單位選址，擬鎖定九龍及港島三至四幅用地，形容是「唔錯嘅地段」。



「簡約公屋」其中一選址位於屯門青麟路，其工地佔地0.8公頃（紅框為大概位置），出門口就有輕鐵站。（梁鵬威攝）

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簡約公屋四個選址日前曝光，分別位於屯門青麟路第3A區、屯門欣寶路第54區、元朗攸壆路近錦繡花園，以及上水蓮塘尾，房屋局表示正在市區積極物色其他合適用地，盼於明年初公布詳情。當局文件披露，「簡約公屋」項目的設計和建築工程項目的估計費用約 267.9 億元，換言之，3萬個單位的平均成本為89.3萬元。

翻查資料，房委會預計2022/23年度，一個公屋單位的建築成本為65萬元，亦即簡約公屋的平均單位成本，較公屋高24.3萬元或37.4%。

上水蓮塘尾「簡約公屋」現為工地（紅框為大概位置），毗鄰豪宅，遠眺粉嶺高球場，但記者發現，附近基本配套欠奉，交通稍為不便，與上水市區有一段距離，可謂「沿路山旮旯」。（梁鵬威攝）

稱每個單位最終成本與公屋相若

房屋局局長何永賢在立法會回應指，設計和建築工程估計涉款267.9億元，相關基建工程約6億元，營運費用約要44億元，並要聘用額外人手開支，涉及約3億元。她強調不應以整體造價即267.9 億元計算每個單位成本。她提到，每個低矮式的簡約公屋單位，造價約55萬元，與過渡房屋單位相若，至於其他樓層較高的項目，則需考慮風力及地基等因素，每個單位造價約68萬元，與公屋65萬元相若。

提「建築物外部成本」 造價達68億

她又提到，基建工程涉款約6億元，當中不少屬於外部基礎設施，以元朗攸壆路及上水蓮塘尾用地為例，「267.9億 (設計及建築成本)當中，有很多都是外部的設施，(塊地)好大，除幢樓本身，全部渠水，都唔可以畀塊地水浸，我哋要處理好，計返建築物本身，大概約200億元。」她續說，若以此計算合共約3萬個單位，則每個單位造價約68萬元。此外，四至五人大單位佔整體單位比例亦會較「過渡性房屋」高。

她補充，簡約公屋地塊選址佔地面積相對較一般過渡屋大，周邊亦需進行較多渠水工程，成本要計及其中。另簡約公屋高矮亦會影響成本，其中元朗及上水用地屬私人借出土地，由於涉及土質問題，地基造法不同，建築署遂建議興建三至四層低矮樓房；屯門兩塊用地則屬政府土地，則可興建樓高十多層。

民建聯鄭泳舜指，簡約公屋有時限性，「但造價比起傳統公屋都唔平」，追問當局可否壓縮建造成本，亦有議員質疑簡約公屋只用五年即須拆卸，會造成浪費。何永賢稱，簡約公屋使用組裝合成法，「將來可以甩得開，會再請建築署研究，睇下可唔可以用作其他用途，相信個箱 (組件) 仍有剩餘價值。」

批未有整全資料已申321億等同「隔山買牛」

多名議員則對當局申請合共321億元一筆過撥款表示質疑，認為交代資料不全，民建聯陳學鋒表示，港府提出興建3萬個簡約公屋單位，但目前僅披露當中1萬個單位詳情及選址，剩餘2萬個單位則未見下文，形容情況有如「隔山買牛」：「你話買牛，但肥、瘦、高、矮，我哋咩都唔知」；有議員則批評簡約公屋選址偏遠，憂入住率欠理想。

何永賢回應指，相信坊間認為位置偏遠是指上水蓮塘尾選址，該地段將合共提供1000伙，當局會安排排合適交通配套。她又強調，簡約公屋其餘選址不差，其中屯門更是成熟社區，亦有用地位於輕鐵旁。

何永賢透露，目標於下月召開工務小組會議時交代其餘2萬伙單位、合共三至四個地塊的具體選址，指目前尚有技術及周邊問題待處理。她又形容，有關用地位於九龍市區及港島，形容是「唔錯嘅地段」。她又指，由於項目推出時間緊迫，建築署仍要就設計等方面進行研究，當局到工務小組審議項目時，會提供更清晰造價估算。

何：分拆申撥款難達建造時間短效果

何永賢又提到，由於簡約公屋涉及水、渠及道路加闊等基建工程，需盡快開展，若分拆申撥款難達建造時間短的效果，盼獲議員支持一筆過撥款。

工聯會梁子穎則批評，簡約公屋形同70年代的臨時房屋，「估唔到今日仲要出現臨屋」，他又狠斥港府公營房屋政策失誤，致納稅人須「埋單」。何永賢則指，簡約公屋與臨時房屋是兩回事，後者不設配套，「但今天(簡約房屋)有冷氣熱水爐。」她又指，眾所周知房屋問題於過往大環境吃力，遂形成今天公屋頭輕尾重局面，港府將急市民所急。

房屋局局長何永賢 (立法會房屋事務委員會會議截圖)

▼10月25日 房屋局公布開簡約公屋內櫳設計▼

