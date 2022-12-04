簡約公屋｜屯門兩地盤設施齊備　有車直出市區惟返工留意塞車黑點

政府擬於屯門兩幅地皮合共興建7000個「簡約公屋」單位，《香港01》記者到場視察，其中一幅地皮面積雖只有0.8公頃，卻佔盡地理優勢，門外不足1分鐘腳程已有輕鐵站，附近巴士站有車直達旺角，只需約一小時車程。不過，由於巴士行走獲網民謔稱的「地獄屯公」，倘有司機「唔生性」，上班時段恐預更多時間。



另一塊位於欣寶路的工地，左右兩旁分別是菁田邨及欣田邨，生活設備應有盡有，對出亦有巴士站，可以直到東九龍，或到屯門公路轉車站前往各區。



屯門青麟路與震寰路交界工地佔地0.8公頃（紅框為大概位置），出門口就有輕鐵站。（梁鵬威攝）

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屯門青麟路與震寰路交界工地佔地0.8公頃，為四個「簡約公屋」面積最小地皮，不過交通是最方便，僅1分鐘腳程便可到輕鐵青松站，出元朗或屯門市中心十分快捷，坐一個站可到建生邨買餸食飯。

屯門青麟路與震寰路交界工地佔地0.8公頃，出門口就有輕鐵站。（政府文件）

巴士出旺角約一小時 班次頻密

居民步行約3分鐘可到大興警署巴士站，有車直達旺角，車程約一小時，班次6至9分鐘左右，但值得注意，由於巴士行屯門公路出九龍，上班時段若有司機「唔生性」導致塞車，打工仔有需要預留更多時間返工。青麟路附近亦有屯門醫院、青山醫院、中學、安老院舍等。

屯門欣寶路工地佔地2.6公頃（紅框為大概位置）。（梁鵬威攝）

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夾兩公屋之間 生活設備齊全

同區欣寶路工地佔地2.6公頃，地段稍為偏遠，居民可到鄰近欣田邨街市買餸，邨內有快餐廳、藥房、超市等，生活配套齊備。受惠於新公屋菁田邨落成，新建成的欣寶路公共運輸交匯處已啟用，居民可以乘巴士到屯門公路轉車站，車程約30分鐘，再轉車到各區。