簡約公屋｜錦繡花園門前拔起大量組合屋可賞白鷺　居民感「唔襯」

政府計劃在元朗錦繡花園門前興建「簡約公屋」，佔地約9公頃，是已公布選址中面積最大。《香港01》記者視察發現，工地「衣、食、行」欠奉，預計未來組裝合成屋與低密度豪宅會形成強烈對比，而附近有一條明渠，生態價值卻頗高，不時有白鷺休憩。



不少居民對家門前建簡約公屋都感到無奈，有住戶指屋苑近年治安轉差，擔心未來閒雜人增多，希望政府在解決基層住屋需要時，亦要關顧當區居民生活。亦有住戶家屬慨嘆兩者格格不入，但相信錦繡花園仍有吸引力，有信心不會影響樓價。



元朗錦繡花園門前興建「簡約公屋」（紅框為大概位置），佔地約9公頃。（梁鵬威攝）

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元朗攸壆路選址佔地8.9公頃，政府指未來會興建低密度組裝合成屋，工地背靠錦繡花園，面向明渠，現場不會有異味，間中可見有白鷺休憩，工地對出一帶有物流工廠，不時有貨車、泥頭車出入。

附近缺街市超市 交通稍不便

攸壆路附近一帶缺乏基本配套，對出有一間家酒樓，此外就近未見有其他食肆，最近的超級市場位於錦繡花園內，但錦繡花園「閒人免進」，買餸要坐車出元朗，上址有一輛往來錦繡花園及元朗的小巴，但班次疏落，未來或需增加公工交通工具。

居民：規劃上唔整齊，好似有啲古怪

錦繡花園居民馮小姐表示，理解本港土地供應短缺，但政府對正錦繡花園建簡約公屋，她苦笑道：「我都唔知講咩好，規劃上唔整齊，好似有啲古怪，影響外觀。」馮小姐又指，近年錦繡花園多了閒雜人，治安問題令人困擾，認為政府解決基層住屋問題同時，都要避免影響當區居民生活。

劉小姐間中會到錦繡花園探望父親，她對政府決定感到驚訝，坦言簡約公屋與周遭環境「唔襯」，無奈指「都唔到我哋講，個對比好大，可能影響環境。」但她指錦繡花園具競爭力，相信不會因此影響樓價。