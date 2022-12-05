強檢大廈｜增56處屯門區最多　沙田第一城、半山區豫苑上榜

本港單日新增逾9,000宗確診，醫務衞生局今晚（5日）發出新一份強制檢測公告，共56處上榜，包括54幢涉有確診者居住及兩幢污水陽性大廈。涉有確診者居住的大廈中，屯門區共9幢上榜，沙田亦有8幢，包括沙田第一城1座、屯門黃金海岸19座及邁亞美海灣3座等；中西區半山區的豫苑1座及金堅大廈亦上榜。



另有兩幢涉污水陽性上榜，包括筲箕灣愛東邨愛旭樓及天水圍天悅邨悅富樓。



▼12月5日 強檢大廈名單▼



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馬鞍山中心、翠擁華庭、黃金海岸各一幢上榜

最新強檢大廈名單包括54幢涉有強診者居住及兩幢污水陽性大廈。54幢大廈中，屯門區各有9幢上榜，為18區之冠。屯門區上榜大廈包括有黃金海岸19座、邁亞美海灣3座、景峰豪庭1座及大興花園2期3座等。沙田區亦有8幢上榜，包括馬鞍山翠擁華庭9座、馬鞍山中心1座、沙田第一城1座及好運中心柏林閣等

元朗區亦有6幢大廈上榜，包括4幢嘉湖山莊大廈，分別為景湖居6座及8座、賞湖居1座及5座。觀塘區則有4幢，包括九龍灣彩興苑彩薈閣、觀塘雲漢邨漢松樓、觀塘南康大廈A座及牛頭角樂華北邨信華樓。

▼12月5日 部份強檢大廈▼



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港島方面，四個區份、即中西區、灣仔區、南區及東區均有大廈上榜，合共11幢大廈須強檢。其中東區佔4幢，包括北角和富中心12A座及北角柏蔚山1座等；中西區亦有3幢，涉半山區豫苑1座、堅道119-125號金堅大廈及西營盤皇后大道西419K號博仕臺。

另外，有兩幢大廈因污水陽性而須強檢，包括筲箕灣愛東邨愛旭樓及天水圍天悅邨悅富樓。

強檢大廈名單：



將軍澳富康花園 9 座



將軍澳和明苑和煦閣



馬鞍山翠擁華庭 9 座



馬鞍山馬鞍山中心 1 座



馬鞍山錦英苑錦佳閣



馬鞍山錦泰苑錦富閣



沙田愉翠苑愉善閣



沙田沙田第一城 1 座



沙田好運中心柏林閣



沙田新城市廣場蕙蘭閣



大埔明雅苑明昌閣



粉嶺榮輝中心 1 座



粉嶺祥華邨祥景樓



上水龍豐花園 B 座



天水圍嘉湖山莊景湖居 8座



天水圍嘉湖山莊景湖居 6座



天水圍嘉湖山莊賞湖居 5座



天水圍嘉湖山莊賞湖居 1座



元朗蝶翠峰 1 座



元朗洪福邨洪盛樓



屯門富泰邨健泰樓



屯門海麗花園 2 座



屯門兆康苑兆豪閣



屯門大興花園 2 期 3 座



屯門雅都花園 3 座



屯門香港黃金海岸 19 座



屯門景峰豪庭 1 座



屯門邁亞美海灣 3 座



屯門兆麟苑耀麟閣



東涌逸東一邨善逸樓



青衣青俊苑俊軒閣



青衣青怡花園 2 座



葵涌新葵芳花園 C 座



深水埗南昌邨昌遜樓



旺角界限街12號寶興大樓



鑽石山富山邨富信樓



慈雲山慈愛苑愛富閣



牛池灣新麗花園 A 座



九龍灣彩興苑彩薈閣



牛頭角樂華北邨信華樓



觀塘雲漢邨漢松樓



觀塘南康大廈 A 座



柴灣茵翠街 9 號悅翠苑



西灣河鯉景灣觀景閣



北角和富中心 12A 座



北角柏蔚山 1 座



灣仔堅尼地道 9M 號皇朝閣



香港仔香港仔中心港富閣



薄扶林寶翠園 6 座



薄扶林華富一邨華清樓



西營盤皇后大道西 419K號博仕臺



半山區豫苑 1 座



半山區堅道 119-125 號金堅大廈



坪洲金坪邨金坪樓



涉污水陽性大廈：

筲箕灣愛東邨愛旭樓



天水圍天悅邨悅富樓

