強檢大廈｜增56處屯門區最多　沙田第一城、半山區豫苑上榜

撰文：何瑞芬
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本港單日新增逾9,000宗確診，醫務衞生局今晚（5日）發出新一份強制檢測公告，共56處上榜，包括54幢涉有確診者居住及兩幢污水陽性大廈。涉有確診者居住的大廈中，屯門區共9幢上榜，沙田亦有8幢，包括沙田第一城1座、屯門黃金海岸19座及邁亞美海灣3座等；中西區半山區的豫苑1座及金堅大廈亦上榜。

另有兩幢涉污水陽性上榜，包括筲箕灣愛東邨愛旭樓及天水圍天悅邨悅富樓。

▼12月5日　強檢大廈名單▼

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馬鞍山中心、翠擁華庭、黃金海岸各一幢上榜

最新強檢大廈名單包括54幢涉有強診者居住及兩幢污水陽性大廈。54幢大廈中，屯門區各有9幢上榜，為18區之冠。屯門區上榜大廈包括有黃金海岸19座、邁亞美海灣3座、景峰豪庭1座及大興花園2期3座等。沙田區亦有8幢上榜，包括馬鞍山翠擁華庭9座、馬鞍山中心1座、沙田第一城1座及好運中心柏林閣等

元朗區亦有6幢大廈上榜，包括4幢嘉湖山莊大廈，分別為景湖居6座及8座、賞湖居1座及5座。觀塘區則有4幢，包括九龍灣彩興苑彩薈閣、觀塘雲漢邨漢松樓、觀塘南康大廈A座及牛頭角樂華北邨信華樓。

▼12月5日　部份強檢大廈▼

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港島方面，四個區份、即中西區、灣仔區、南區及東區均有大廈上榜，合共11幢大廈須強檢。其中東區佔4幢，包括北角和富中心12A座及北角柏蔚山1座等；中西區亦有3幢，涉半山區豫苑1座、堅道119-125號金堅大廈及西營盤皇后大道西419K號博仕臺。

另外，有兩幢大廈因污水陽性而須強檢，包括筲箕灣愛東邨愛旭樓及天水圍天悅邨悅富樓。

強檢大廈名單：

將軍澳富康花園 9 座

將軍澳和明苑和煦閣

馬鞍山翠擁華庭 9 座

馬鞍山馬鞍山中心 1 座

馬鞍山錦英苑錦佳閣

馬鞍山錦泰苑錦富閣

沙田愉翠苑愉善閣

沙田沙田第一城 1 座

沙田好運中心柏林閣

沙田新城市廣場蕙蘭閣

大埔明雅苑明昌閣

粉嶺榮輝中心 1 座

粉嶺祥華邨祥景樓

上水龍豐花園 B 座

天水圍嘉湖山莊景湖居 8座

天水圍嘉湖山莊景湖居 6座

天水圍嘉湖山莊賞湖居 5座

天水圍嘉湖山莊賞湖居 1座

元朗蝶翠峰 1 座

元朗洪福邨洪盛樓

屯門富泰邨健泰樓

屯門海麗花園 2 座

屯門兆康苑兆豪閣

屯門大興花園 2 期 3 座

屯門雅都花園 3 座

屯門香港黃金海岸 19 座

屯門景峰豪庭 1 座

屯門邁亞美海灣 3 座

屯門兆麟苑耀麟閣

東涌逸東一邨善逸樓

青衣青俊苑俊軒閣

青衣青怡花園 2 座

葵涌新葵芳花園 C 座

深水埗南昌邨昌遜樓

旺角界限街12號寶興大樓

鑽石山富山邨富信樓

慈雲山慈愛苑愛富閣

牛池灣新麗花園 A 座

九龍灣彩興苑彩薈閣

牛頭角樂華北邨信華樓

觀塘雲漢邨漢松樓

觀塘南康大廈 A 座

柴灣茵翠街 9 號悅翠苑

西灣河鯉景灣觀景閣

北角和富中心 12A 座

北角柏蔚山 1 座

灣仔堅尼地道 9M 號皇朝閣

香港仔香港仔中心港富閣

薄扶林寶翠園 6 座

薄扶林華富一邨華清樓

西營盤皇后大道西 419K號博仕臺

半山區豫苑 1 座

半山區堅道 119-125 號金堅大廈

坪洲金坪邨金坪樓

涉污水陽性大廈：

筲箕灣愛東邨愛旭樓

天水圍天悅邨悅富樓

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