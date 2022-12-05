疫情｜增9508宗確診　住院人數約3000人創反彈後新高

香港今日（5日）新增9,508宗確診，數字回落至一萬宗以下，當輸入個案達佔665宗，為近11日其中一個高位，七日平均輸入個案數更升至616宗的新高。同時，今日再多20名患者死亡，累計死亡人數為10,826人。



現時共有2,993名確診病人在公立醫院留醫，當中有411人為新留醫病人。新增呈報13名危殆病人及22名嚴重病人，另有21名危殆病人正接受深切治療。無論留醫總數、新留醫病人、新增危重病人及深切治療病人均創0+3以來新高。



今日疫情概要：



-9,508宗確診，個案數字連續回落至一萬宗以下。

-輸入個案665宗，佔整體個案比率6.99%；相比同日19,542名機場入境人數，比率則為3.40%，七日平均比率是3.97% 。

-新增20名患者死亡，7日平均死亡率略降至0.17%，整體死亡率維持0.50%，累計死亡人數為10,826人。

本港今日新增9,508宗確診，本地個案佔8,843宗，輸入個案為665宗，佔整體個案6.99%，比前一日高0.06個百分點。新增輸入個案當中，457宗涉及機場檢測樣本、159宗涉及第1至3日樣本，餘下49宗涉及第4至7日樣本。

昨日機場入境人數達19,542人，創0+3以來入境人數最多的日子，確診比率為3.40%。七日平均確診人數為665人，七日平均確診比率為3.97%。

衞生署公共衞生化驗服務處於11月26日至12月2日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約70.16%。

▼12月3日 公務員事務局商場谷針▼



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截至12月5日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現225宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及36宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現104宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、4宗BF.7及121宗BQ.1.1亞系個案，新變種病毒個案維持不變。

學校方面，今日有1,000間學校新呈報3,036宗個案，另有22間學校的23個班級需要停課7日。院舍方面，27間院舍呈報45名長者及10名員工確診，82名院友被列為密切接觸者需要檢疫。

截至今日凌晨零時零分，共有2,993名確診病人留醫，當中有411人為新留醫病人，留醫總數及新留醫病人創0+3以來新高。318名病人正接受氧氣治療，另有17名病人需要以呼吸機協助呼吸。新增留醫病人對比留醫病人總數為13.7%。

新增呈報13名危殆病人及22名嚴重病人，單日新增危重總數同樣創0+3以來新高。單日新增危重總數對比新增留醫病人總數為8.5%。現時合共有70名危殆及82名嚴重病人，危重總數為152。而當中21名危殆病人正接受深切治療，亦創0+3以來新高。

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呈報陽性個案的安老院舍：



1、神召會聖光堂晚怡園安老院

2、益豐護老中⼼

3、香港基督教女青年會雲華護理安老苑

4、香港基督教服務處長發安老院

5、百樂安老院

6、香港聖公會林護長者之家

7、救世軍⽩普理慈愛長者之家

8、康德護老院有限公司

9、永安老⼈健康中⼼

10、保栢護老中⼼

11、港灣安老院

12、⽊蘭護老院

13、健康護理之家

14、永安老⼈健康中⼼有限公司

15、滙豐安老院（環翠）有限公司

16、華豐護老中⼼（葵涌分院）

17、友愛（屯⾨）護老院有限公司

18、明愛賽⾺會恩暉苑

19、耆愛苑

20、欣柏軒

21、天瑞苑

呈報陽性個案的殘疾⼈⼠院舍：



1、明愛茘康居

2、保良局夏利萊博⼠伉儷綜合復康中⼼

3、東華三院楊成紀念長期護理院

4、康恩園(I)

5、聖雅各福群會復康服務朗逸居及朗逸綜合服務隊

6、東華三院賽⾺會展勤⽇間活動中⼼暨宿舍

新增多於⼀個班別需要停課的學校：



1、順德聯誼總會胡兆熾中學

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