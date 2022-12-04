強制檢測｜51處上榜荃灣區最多　涉愉景新城、荃威花園、珀麗灣等

醫務衞生局今晚（4日）發出強制檢測公告，合共有51處上榜，當中荃灣區以7幢佔最多，涉愉景新城9座、綠楊新邨D座、碧堤半島1座、珀麗灣18座等；沙田區則以5幢排第二多，涉綠怡雅苑2座、愉翠苑愉齊閣等。根據公告，任何人在11月28日至今日曾身處名單中大廈超過兩小時，須於明日或後日（5日或6日）進行核酸檢測。



▼12月4日 部份強檢大廈▼



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荃灣7幢上榜 涉深井碧堤半島第1座、綠楊新邨D座及荃威花園E座等

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，共有47處因曾有陽性個案到訪，被納入強制檢測公告，當中荃灣區以7幢佔最多，包括荃灣中心杭州樓、愉景新城9座、翠濤閣1座、綠楊新邨D座、荃威花園E座；以及深井碧堤半島1座、馬灣珀麗灣18座。

沙田區則以5幢排第二，包括沙田綠怡雅苑2座、愉翠苑愉齊閣；大圍顯徑邨顯富樓；馬鞍山富安花園2座、富寶花園10座。至於西貢區及粉嶺區則以4幢並列第三，涉及將軍澳怡心園2座、清水灣半島2座；粉嶺欣翠花園4座等。

4處污水檢測陽性上榜 東濤苑涉兩幢包括旭濤閣及曉濤閣

此外，沙田區、西貢區、東區及元朗區，因污水檢測呈陽性共4處上榜，包括馬鞍山錦英苑錦達閣、將軍澳寶明苑寶松閣、東濤苑旭濤閣及曉濤閣、天水圍天恒邨恒富樓，合共5幢大廈。

▼12月4日 強檢大廈名單▼



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12月4日強檢大廈︰

牛頭角牛頭角上邨常興樓



藍田滙景花園 17 座



油塘高俊苑俊滿閣



慈雲山慈愛苑愛裕閣



黃大仙黃大仙下邨(一區) 龍順樓



黃大仙天宏苑宏遠閣



深水埗富昌邨富悅樓



荔枝角盈暉臺 2 座



油麻地駿發花園 2 座



紅磡黃埔花園百合苑 8 座



將軍澳清水灣半島 2 座



將軍澳怡心園 2 座



將軍澳廣明苑廣盈閣



將軍澳澳景林邨景櫚樓



粉嶺欣翠花園 4 座



粉嶺榮輝中心 2 座



粉嶺榮福中心 3 座



粉嶺暉明邨泰暉樓



大埔寶湖花園 D 座



大埔富萊花園銀菊閣



沙田綠怡雅苑 2 座



沙田愉翠苑愉齊閣



大圍顯徑邨顯富樓



馬鞍山富安花園 2 座



馬鞍山富寶花園 10 座



屯門景峰花園 1 座



屯門南浪海灣 3 座



元朗洪福邨洪樂樓



天水圍天頌苑頌月閣



天水圍嘉湖山莊美湖居 1 座



葵涌寶星中心 B 座



葵涌葵蓉苑 1 座



葵涌月海灣 2 座



青衣宏福花園 2 座



馬灣珀麗灣 18 座



荃灣映日灣 2 座



荃灣荃灣中心杭州樓



荃灣愉景新城 9 座



荃灣翠濤閣 1 座



荃灣綠楊新邨 D 座



荃灣荃威花園 E 座



深井碧堤半島 1 座 Tower 1, Bellagio, S



柴灣杏花邨 36 座



堅尼地城新海旁 1 號華寶大廈



堅尼地城泓都 1 座



香港仔嘉隆苑嘉平閣



香港仔香港仔中心海瑚閣



12月4日污水樣本陽性須強檢大廈：

馬鞍山錦英苑錦達閣



將軍澳寶明苑寶松閣



筲箕灣東濤苑旭濤閣及曉 濤閣



天水圍天恒邨恒富樓

