女水警殉職後涉作煽動留言　時任警辯稱戥幫辦唔抵　發晦氣說反話

水警女總督察林婉儀於去年在反走私行動中墮海殉職，時任男警事後涉在警務處Facebook留言指：「希望啲狗官死晒添，多謝」，及「狗官死一個點夠」等言論，被控發布煽動言論，案件今（5日）在西九龍法院續，男警出庭自辯，並稱他於林總督察殉職感到傷心和難過，正因為「戥林幫辦唔抵」，認為事件可避免，才會「發晦氣」，又稱他平日也愛說反話，在Facebook上留言，是希望上級能藉此了解其不足。他又稱事後因不堪同袍冷言冷語已辭職，但自小立志從軍的他，若這事件能得以平反，願意重回警隊。



指同僚暴動時工作辛苦戴尿片執勤

被告崔駿民（26歲）自辯時透露，他生於廣州，在內地軍訓式學校讀書，立志當軍。其後他因父母離異，2010年隨母來港，志願改成為警員，投考4次才成功獲警隊取錄。他於2019年參與應對反修例示威的「踏浪者行動」，他形容當時的工作前所未有地辛苦，同僚為免擅離職守須戴尿片執勤。及至本案發生後，崔因不堪同僚的冷言冷語及他人的電話滋擾而辭職，但他表示若事件終獲平反，他願重返警隊。

被告崔駿民稱，他自小立志從軍，來港後改成做警察，並稱若事件得以平反，會想重返警隊。（劉安琪攝）

所寫的話都是飯堂聽回來

崔續指，他案發時在警察Facebook專頁下留言，提及的「水魚」是警方術語，意指水上的屍體。崔回覆網民時曾寫到：「警察部啲嘢，問下狗官囉，你問下啲狗點做魚囉」、「你問下啲狗點做嘢囉」。崔解釋，他當時心情很差，便直接將早前在飯堂聽到其他同事的話搬出來。當中「狗官」是指在飯堂聽到同事稱害死林幫辦的指揮管理層，「狗」則是指命令林幫辦在海上追犯，明明在雷達上見到林已越過內地水域都不叫停林，終害死林的警官。

忟憎幫不了忙發晦氣說反話

對於他曾留言稱：「希望啲狗官死晒添，多謝」、「警察部唔會死錯人，個女IT 一定係抵死」，崔自言當時好「忟憎」，非針對林，只是認為自己「幫唔到手」，且「戥林幫辦唔抵」，指林的死本應可避免，又指他當時是在「發晦氣」、「講反話」，皆因他希望上級能藉此事了解到自己不足。

女總督察林婉儀去年9月追捕走私快艇時殉職。(詳看下圖)

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對林殉職感難過無憎恨之意

崔最後表示，他對於林殉職感到很傷心、難過，絕無任何意圖引起憎恨或藐視，又言他平時也很喜歡說「反話」。如若有同事請病假，他會致電同事稱：「死得未啊？死咗唔洗番啦不如？」

被告崔駿民（26歲），被控於2021年9月25日至2021年9月28日期間在香港，作出一項或多項具煽動意圖的行為，即在 Facebook 發布公開陳述，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛，引起對香港司法警察局門口先的憎恨、藐視或激起對其離叛，或引起香港居民間的不滿或離叛。

案件編號：WKCC4617/2021