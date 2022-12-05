月內兩宗嚴重意外　港鐵終將全面檢討資產管理及維修保養制度

港鐵一個月內發生兩次嚴重意外，繼觀塘線油麻地站出軌甩門後，將軍澳線將軍澳站今早（5日）亦發生列車脫鈎事故。港鐵晚上表示，高度重視兩宗意外，會展開深入的專項調查，並宣布將全面檢討資產管理及維修保養制度。



▼12月5日 港鐵將軍澳線車卡脫鈎事故▼



+ 4

港鐵：車卡接駁有機件故障 檢查同型號列車相關部件

港鐵表示，今早事故涉及一列往北角方向的將軍澳綫列車，約上午8時30分在駛入將軍澳站時出現機件故障，相關的列車安全防護裝置隨即自動啓動將列車停下，位置離將軍澳站尚有一段距離。車長察覺駕駛室的警號後即時通知車務控制中心，車務控制中心在確保安全下，安排車站職員帶領並陪同車上約1,500名乘客，由列車車頭斜道出口安全有序地沿隧道步行至將軍澳站月台離開。

港鐵指初步顯示事故是由於列車其中兩卡（即第6及7卡）接駁位置有機件故障，列車因而自動啟動了相關的安全防護裝置，制停了列車及發出警號，列車並沒有偏離軌道。涉事列車已駛回車廠作詳細檢查，公司並會檢查同型號列車相關部件。

▼12.5 將軍澳站列車車卡連接移位 調景嶺站數百人排隊▼



+ 1

歐陽伯權：首要任務提供安全、可靠及高效鐵路服務

港鐵表示，公司董事局今天聽取了就近日的鐵路服務事故的報告，並敦促港鐵管理層深入調查事件及作出改善，以確保鐵路服務安全可靠。主席歐陽伯權表示，為香港市民提供安全、可靠及高效的鐵路服務向來是港鐵首要任務，公司將就近日兩宗事故展開深入的專項調查，「更重要的是公司須檢討現有的資產管理及維修保養制度，以確保鐵路資產的管理維持在高水平。」

港鐵稱將立即開展有關工作，包括檢討現有的管理框格，並參考其他鐵路的經驗，從制度上檢視改善的空間。就今早將軍澳綫的列車事故，港鐵稱已通報機電工程署及運輸署，為乘客帶來不便深感抱歉，並會展開深入調查，盡快向公眾交代。