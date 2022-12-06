江澤民逝世｜觀塘APM直播追悼大會　市民稱送別同時見證時代交替

前國家主席江澤民逝世，追悼大會今早(6日)10時在北京人民大會堂舉行。本港多個商場設有直播，其中在觀塘APM商場，臨近10時有市民在中庭及一樓觀看追悼大會的直播。有市民表示，今年中外都有重要的政治人物離世，彷彿象徵時代交替，在現場觀看直播追悼大會，不止是送別，也是見證歷史。



▼12月6日 商場直播前國家主席江澤民追悼大會▼



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觀塘APM商場今早10時直播追悼大會，區小姐在附近上班工廈上班，經過中庭停下看直播，她說自己在香港成長，經歷過不少重大事件，今年中外都有重要的政治人物離世，彷彿象徵了時代交替，駐足觀看直播不止是送別一位老人，也是見證歷史。

區小姐又提到，幾任國家領導人交接捧後，中國及香港都有很多改變。她說有不少親人居於內地，期望國家向好發展，親人也可以有更好的生活。

居於商場附近的吳先生及太太則是特意前來觀看直播，他說最欣賞江澤民治下改革開放，提出「三個代表」，改善國內的經濟及民生。而路過停下來看直播的白女士表示，自己受惠於改革開放，才能離開鄉下到外地見識，指生老病死是必然，不會太難過，但會一直懷念江澤民。

另一位現場觀看追悼大會的市民麥女士表示，早前曾收看電視節目，了解到不少江澤民執政時的政策，很多都較為開放，「覺得佢好偉大」，為對方離世感難過。

自言不了解江澤民治下政策的何婆婆則說，雖然對政策了解不多，但覺得他在生時做很多好事，知道對方逝世後心情頗為沉重。

▼11月30日 江澤民逝世▼



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▼前國家主席江澤民重要時刻▼



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